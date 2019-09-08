Низкая явка в Севастополе и четыре жалобы в избирком

В севастопольском медиацентре состоялась пресс-конференция главы избиркома Севастополя Сергея Даниленко.

Он сообщил присутствующим представителям СМИ данные о явке избирателей на выборах в Заксобрание Севастополя на 15.00.

Она составила 20,6 процентов, что на 4,8 процента меньше, чем на выборах губернатора.

Кроме того, глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко заявил, что по состоянию на 15.00 зарегистрированы всего четыре жалобы от партий и кандидатов в депутаты на нарушения в день голосования.

Он отметил, что все эти нарушения не являются значительным, однако, тем не менее, по всем подданным жалобам будет проведена тщательная проверка.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 396

Источник: Портал Информер