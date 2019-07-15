Нина Прудникова: «Бывших депутатов не бывает!»

Руководитель штаба ООД «Бессмертный полк России» в Севастополе, член центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Нина Прудникова идёт в депутаты Заксобрания и сдала подписи в избирком. «13 июля в 17:45 сдала собранные подписные листы в Нахимовскую ТИК. Хотя и не первый раз баллотируюсь в качестве кандидата, были победы в трёх избирательных кампаниях, однако хочу заметить, что очень волновалась. Документы и подписные листы приняли без замечаний. Выражаю огромную благодарность всем моим избирателям, с которыми я на протяжении 12 лет всего периода моей депутатской деятельности работала на своем округе. Можно сказать, все эти годы жила проблемами и обращениями своих избирателей. Всё было: и ночные звонки, и подъемы с кровати в ночное время для оказания помощи и поддержки обратившегося севастопольца. Работы сделано очень много. Более 3500 депутатских обращений направлено в различные инстанции и кабинеты. На округе создано более 50-ти домовых и уличных комитетов, активность которых способствовала достижению многих социальных и культурных мероприятий.

Незабываемые праздники Дня Великой Победы с солдатской кашей во дворах и школе № 19, посещения всех трудно передвигающихся пожилых людей на дому, еженедельный прием избирателей, в том числе и даже дома. Все эти годы не ушли в небытие.

Бывших депутатов не бывает — это факт. По настоящее время мои избиратели всегда обращаются за помощью или советом. Всегда в канун празднования Дня Великой Победы приходят в штаб «Бессмертного полка» с предложением своей помощи и принятия участия в работе штаба.

Проделана очень большая работа и всё это благодаря нашим неравнодушным севастопольцам. Спасибо, дорогие севастопольцы, за оказанную поддержку. Спасибо огромное моей дружной и ответственной команде, которая сделала огромную работу по сбору подписей, отложив свои личные дела», — предоставила комментарий «ИНФОРМЕРу» Нина Прудникова.