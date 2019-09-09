Нина Прудникова: «Прокомментировать результаты выборов в Севастополе можно только в сердцах…»

9 сентября 2019     20
Нина Прудникова: «Прокомментировать результаты выборов в Севастополе можно только в сердцах..

«ИНФОРМЕР» решил выяснить, устраивают ли севастопольцев результаты выборов депутатов Заксобрания, состоявшиеся 8 сентября.

«Прокомментировать результаты выборов в Севастополе можно только в сердцах, ругаясь – чем дальше в лес, тем больше дров! Устраивают ли меня результаты в целом? Конечно, нет! Потому что более половины ныне избранных, по моему субъективному мнению, не должны быть в составе Законодательного собрания Севастополя.

И помогли им туда быть избранными мы сами, своим равнодушием, своим пофигизмом, своей пассивностью, не принимая участия в голосовании!

 Некоторые кандидаты предыдущего созыва не являлись активными «творцами законов» для рядовых севастопольцев, неизвестные на своих округах, не вели приемы избирателей, используя админресурс и свои СМИ смогли вновь «навешать лапши на уши» и победили.

 

Победили, благодаря нам, равнодушным пофигистам, не пришедшим на избирательные участки.

 

Сидеть и сокрушается, что всё плохо и всё не так – удел ничего не делающих людей. Хочу выразить «огромное спасибо» в кавычках всем, кто, сидя дома, показал своё безразличие к судьбе города, своих семей, показывая недостойный пример детям!

 

Севастополь всегда показывал огромную явку избирателей на выборах. Все годы отстаивал нашу позицию русского города перед прозападными чиновниками Украины. Мы одним целым выходили против Ющенко-Тимошенко. Мы одним целым вышли на референдум и победили! Что мешает сейчас идти и отстаивать свою позицию не на кухне дома, критикуя всех и вся, а на избирательных участках», — отметила руководитель штаба ООД «Бессмертный полк России» в Севастополе, член центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Нина Прудникова. 


Понедельник, 9 сентября 2019 г. 324

Источник: Портал Информер

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