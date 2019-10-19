Нина Прудникова: «Севастопольцы готовы помогать и быть рядом с губернатором»

Я, как команда нашего президента, всегда поддерживаю и буду поддерживать исполнительную власть, если работа будет направлена на улучшение качества условий проживания граждан и процветания нашего города-героя.

За сто дней работы врио губернатора можно отметить активное изучение Михаилом Владимировичем Развожаевым жизнедеятельности города, его публичность и желание наладить тесное взаимодействие с законодательной властью.

В городе и далее продвигаются работы по капитальному ремонту дорог, в том числе и внутриквартальных. В частности, это заметно в моём Нахимовском районе. Начато строительство моста в районе Дмитрия Ульянова и Галины Петровой.

Хочется, чтобы все работы проводились качественно и не затягивались.

Много нареканий и проблемных вопросов на данный момент имеются вокруг любимого места отдыха севастопольцев и гостей города – Парка Победы. Недопустимо, чтобы затраченные колоссальные финансовые средства на строительство Парка Победы оказались впустую.

Надеюсь, что наш губернатор разберётся и совместно с нашими депутатами Законодательного собрания примет срочные меры для функционирования фонтанов и завершения работ по благоустройству парка.

Верю, что Михаил Владимирович примет меры по справедливому решению вопроса расселения жителей аварийных домов. На данный момент в этом вопросе намного больше минусов, чем плюсов.

Предыдущим правительством принята убийственная подпрограмма 4 к программе расселения жителей с аварийных домов.

Нарушается жилищное законодательство РФ в отношении предусмотренных жилищным законодательством 18 м.кв. на человека, для лиц, проживающих в квартирах социального найма и состоящих на квартирном учёте почти 40 лет.

Вместо этого, жителям предоставляют метр на метр. Главное, что предложения для расселения начали поступать в районах Качи, Солнечного.

Практически из центра города люди должны переезжать за город. Надеемся, что наш врио примет надлежащее решение для реализации программы через инвестиционный проект.

Не сомневаюсь, что нашему губернатору известны настроения севастопольцев в отношении цен на продукты первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги, вопросы медицины и отсутствие рабочих мест.

Все это необходимо шаг за шагом решать. Мы – севастопольцы – готовы помогать и быть рядом. Понимаю, что одним взмахом руки все проблемы решить невозможно, а только последовательными и слаженными действиями двух ветвей власти.

Важно, чтобы нас слышали. Со своей стороны хочу пожелать нашему губернатору здоровья, силы, выдержки и терпения в достижении и реализации намеченных целей, задач и планов!

Руководитель штаба ООД «Бессмертный полк России» в Севастополе,

член центрального штаба ООД «Бессмертный полк России»

Нина Прудникова

Источник: Портал Информер