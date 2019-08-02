Ни один из самых богатых россиян в 2019 году не потерял ни копейки

2 августа 2019     14
Ни один из самых богатых россиян в 2019 году не потерял ни копейки

Как отмечает агентство Bloomberg, ни один из самых богатых россиян в 2019 году не потерял ни копейки. По его данным самым богатым российским бизнесмном остается владелец второй российской компании по объёмам добычи природного газа “Новатэк” Леонид Михельсон.

С начала этого года, он стал богаче на 5,71 млрд долларов, и теперь размер его состояния – 25,1 млрд долларов. Это 35-ый из богатейших бизнесменов всего мира.

Геннадий Тимченко, основной акционер “Volga Group”, добавил 3,81 млрд долларов, его cостояние – 17,6 млрд долларов. Владимир Потанин, генеральный директор “Норникеля”, прибавил 3,29 млрд долларов. Владимир Лисин, председатель совета директоров “НЛМК” прибавил 3,27 млрд долларов.

Алишер Усманов, основатель USM Holdings – на 2,79 млрд долларов, Вагит Алекперов, глава “ЛУКОЙЛа” – на 2,53 млрд долларов. Алексей Мордашов, владелец “Силовых машин”, на 2,11 млрд долларов.

Роман Абрамович, основной владелец “Evraz” – на 1,43 млрд долларов.


Пятница, 2 августа 2019 г. 340

Источник: Портал Информер

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