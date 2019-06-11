Новая дорога свяжет два крупных севастопольских микрорайона

Правительство Севастополя анонсировало строительство новой «сквозной» дороги, которая свяжет «Летчики» и 5 микрорайон. Соответствующая информация содержится в официальном письме, направленном в адрес общественной организации «Наш Севастополь».
Источник: Портал Информер
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