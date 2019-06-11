Правительство Севастополя анонсировало строительство новой «сквозной» дороги, которая свяжет «Летчики» и 5 микрорайон. Соответствующая информация содержится в официальном письме, направленном в адрес общественной организации «Наш Севастополь».

Новая дорога свяжет два крупных севастопольских микрорайона Правительство Севастополя анонсировало строительство новой «сквозной» дороги, которая свяжет «Летчики» и 5 микрорайон. Соответствующая информация содержится в официальном письме, направленном в адрес …



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