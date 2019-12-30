Новогодние ёлки «Ночных волков» (ВИДЕО)

В московском Байк-центре вовсю идет подготовка к новогодним елкам.
Уже менее, чем через неделю, зрители увидят грандиозное театрализованное действо с уникальным движущимися декорациями, сказочной техникой, каскадерскими трюками и красочными спецэффектами.
Лидер «Ночных волков» Александр Хирург в социальных сетях приоткрыл тайну, какие сюрпризы приготовлены для зрителей:
«Сразу несколько персонажей нашей новогодней сказочной истории в этом году заговорят голосом солистки Ансамбля песни и пляски им. Александрова Татьяны Королевой, с которой нас связывает многолетняя дружба. В 2015 году в Севастополе на нашем Байк-шоу «Кузница Победы» Татьяна шедеврально исполнила переосмысленную песню «Родина-мать» («Кукушка»), которая теперь всегда звучит на наших праздничных мероприятиях, посвящённых ВОВ. Татьяна исполняла роль Василисы Премудрой и неоднократно принимала участие во многих мероприятиях нашего клуба. В этом году она снова участвует в работе над сказкой», – рассказал он.
Елки для детей в московском Байк-центре будут проходить с 4 по 18 января. Ежегодно сказочную историю от «Ночных волков» посещают более 10000 человек со всей России.
Понедельник, 30 декабря 2019 г. 70
Источник: Портал Информер