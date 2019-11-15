Новогодняя премьера в ДКР Севастополя

15 ноября 2019     22
Новогодняя премьера в ДКР Севастополя

Одна из самых красивых сказок Г.Х. Андерсена предстанет перед вами в самой необычной и таинственной театральной форме – теневого театра. 

Не будем раскрывать всех секретов, скажем лишь, что это не просто теневой спектакль, ведь прямо во время действия вас ожидает нечто такое, что будет для вас полной неожиданностью.

Но и на этом новогодние сюрпризы не заканчиваются. Сразу после спектакля у Вас будет возможность сделать свою теневую куклу и тут же разыграть с ней свой маленький спектакль.

Билеты можно приобрести в кассе Дворца Культуры Рыбаков (КИЦ) ул. Павла Корчагина, 1 или забронировать по тел. +7 (8692) 41-12-09.

Цена билета – 300 руб.

Детям до 5 лет спектакль не рекомендуется.



Пятница, 15 ноября 2019 г. 4

Источник: Портал Информер

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