Новогодняя программа в Севастополе (ВИДЕО)

Во время новогодних каникул севастопольцев и гостей ждет насыщенная программа – праздничные концерты и мероприятия развернутся как на открытых сценах города, так и в стенах учреждений культуры.

Тем, кто по каким-либо причинам еще не насладился праздничной атмосферой предновогоднего Севастополя, мы предлагаем видео.

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«Особое внимание нами уделяется совместной работе с департаментом труда и социальной защиты, департаментом образования и науки, Управлением по делам молодежи и спорта и благотворительными общественными организациями города.

В рамках взаимодействия, учреждениями культуры Севастополя передано более трех тысяч пригласительных билетов на новогодние детские представления», – сообщил начальник Главного управления культуры Николай Краснолицкий.

В течение праздничных дней – с 19 декабря 2019 года по 14 января 2020 года – в учреждениях культуры и досуга запланировано более 200 различных мероприятий: детских спектаклей, праздников, концертов, мастер-классов, театрализованных и развлекательных программ, тематических праздников и выставок, которые будут интересны не только детям, но и их родителям.31 декабря все желающие смогут встретить наступающий Новый 2020-й год на площади Нахимова у главной новогодней елки города.

В 22:00 начнется новогодняя концертная программа: яркие выступления артистов, поздравления и пожелания счастья от Деда Мороза и Снегурочки, интерактивные игры. В полночь под звуки курантов над площадью Нахимова зрители смогут увидеть праздничный фейерверк.

Программа праздничных мероприятий с 25 декабря по 7 января

Открытие Новогодней елки в городе Инкерман: парк «Центральный» – 25 декабря в 17:00.

Культурно массовое мероприятие, посвященное празднованию Нового года в Качинском муниципалитете пройдёт на площади перед администрацией – 25 декабря в 14:00

Открытие Новогодней елки в Орлиновском муниципалитете будет на площади перед зданием Дома Культуры в с. Орлиное – 26 декабря в 15:00.

24 декабря в 12:30 состоится Новогодняя елка для победителей детских конкурсов, олимпиад, фестивалей и спортивных соревнований.

Севастопольский академический русский драмтеатр им. А.В. Луначарского: детские новогодние спектакли в театре будут проходить с 20 декабря 2019 года по 11 января 2020 года.

Премьера спектакля: «Щелкунчик». Спектакли: «Самая рыжая сказка», «Приключения очень важного чемоданчика», «Сто поцелуев принцессы», «Русалочка», «Праздник с драконами», «Веселое Рождество с привидениями».

Севастопольский театр юного зрителя: с 19 декабря 2019 года по 12 января 2020 года будут проходить новогодние спектакли для детей: «День рождения Снегурочки», Как Иванушка за Дедом Морозом летал», «Сказка о маленьком козлике», «Морозко».

Севастопольский академический театр танца им. В.А. Елизарова: с 23 декабря 2019 года по 8 января 2020 года состоится премьера спектакля для детей «Волшебная лампа Алладина».

Дворец культуры рыбаков: с 25 декабря 2019 г. по 7 января 2020 года: театр имени Кукол ГБУК «Дворец культуры рыбаков»: спектакли по сказкам «Стойкий оловянный солдатик», «Сказка о Хрустальной туфельке», «Тайна заколдованного царевича».

Севастопольский центр культуры и искусств: с 23 декабря 2019 года по 7 января 2020 года: «Алладин», «Щелкунчик и Мышиный Король».

27, 28, 29 декабря 2019: новогоднее шоу для взрослых «1000 и 1 новогодняя ночь».

5 января 2018 года в 12:00 во Дворце культуры рыбаков запланировано проведение традиционной благотворительной Рождественской ёлки. Артисты дворца проведут для детей тематическую конкурсно-игровую театрализованную программу и покажут новогоднюю «Сказку о Хрустальной туфельке».

7 января 2018 года с 11:00 состоится традиционный крестный ход по центру города. Маршрут общегородского шествия – от ворот Покровского собора к главной площади города, где будет отслужен молебен.







Вторник, 24 декабря 2019 г. 265

Источник: Портал Информер