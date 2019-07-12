Новое правительство Севастополя сформируют в течение месяца

12 июля 2019     21
Новое правительство Севастополя сформируют в течение месяца

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сформирует новое правительство города в течение месяца. 

«Думаю, что процесс не затянется, в течение ближайшего месяца вопрос с командой будет решен», – сказал Развожаев.

По его словам, он познакомится с действующими членами правительства, а также посмотрит, кого из городских политиков стоит включить в новый состав.

«В теории очень сложно изучать. Понятно, что есть резюме, есть отзывы об этой команде (экс-губернатора города Дмитрия Овсянникова). Буду с людьми знакомиться, разговаривать, потом принимать соответствующие решения.–>

На первых порах ничего не должно остановиться, но, конечно, у меня есть те люди, которые со мной работают традиционно. Конечно, я внимательно посмотрю на политиков в Севастополе, которые хотели бы прийти в команду исполнительной власти, которые выступают с какими-то позитивными изменениями, с какой-то программой», – отметил он.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Врио губернатора Севастополя рассказал о своих планах
Врио губернатора Севастополя рассказал о своих планах

 


Дмитрий Овсянников обтекаемо сообщил о причинах своей отставки
Дмитрий Овсянников обтекаемо сообщил о причинах своей отставки

 


Камалов завоевал бронзу в тхэквондо на летней Универсиаде
Камалов завоевал бронзу в тхэквондо на летней Универсиаде

Российский тхэквондист Рафаэль Камалов занял третье место в весовой категории до 87 кг на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе. …


Беглов заговорил о предвыборных дебатах
Беглов заговорил о предвыборных дебатах

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, зарегистрированный в качестве кандидата на данный пост, принял решение участвовать в предвыборных дебатах. …


Новое правительство Севастополя сформируют в течение месяца
Новое правительство Севастополя сформируют в течение месяца

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сформирует новое правительство города в течение месяца.  «Думаю, что процесс не затянется, в течение ближайшего месяца вопрос …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты