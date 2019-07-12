Новое правительство Севастополя сформируют в течение месяца

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сформирует новое правительство города в течение месяца.

«Думаю, что процесс не затянется, в течение ближайшего месяца вопрос с командой будет решен», – сказал Развожаев.

По его словам, он познакомится с действующими членами правительства, а также посмотрит, кого из городских политиков стоит включить в новый состав.

«В теории очень сложно изучать. Понятно, что есть резюме, есть отзывы об этой команде (экс-губернатора города Дмитрия Овсянникова). Буду с людьми знакомиться, разговаривать, потом принимать соответствующие решения.–>

На первых порах ничего не должно остановиться, но, конечно, у меня есть те люди, которые со мной работают традиционно. Конечно, я внимательно посмотрю на политиков в Севастополе, которые хотели бы прийти в команду исполнительной власти, которые выступают с какими-то позитивными изменениями, с какой-то программой», – отметил он.