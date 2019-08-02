Новые детали о работе Алексея Ярусова

Редакция “ИНФОРМЕРа” уже неоднократно писала о том, что творится в Гагаринском районе Севастополя.

Напомним, что глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов за несколько лет умудрился превратить некогда самый ухоженный уголок города в одну большую помойку.

На дворе август, а ситуация в Гагаринском районе не только не улучшилась, но стала еще хуже. И это неудивительно, ведь глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов решил, что он достаточно потрудился на этом посту и собрался податься (вернее сбежать) в Законодательное собрание.

Вот, что творится на улице Косарева, одной из центральных улиц Гагаринского района.

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Нам непонятно, что будет делать в Заксобрании Ярусов. Или же он решил, используя статус депутата, довести весь город до состояния Гагаринского района?





Пятница, 2 августа 2019 г. 1687

Источник: Портал Информер