Новые маршруты поездов в Крым

19 ноября 2019     12
Новые маршруты поездов в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах ввести новые маршруты в Крым к началу курортного сезона. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Аксенова, планируется разработка железнодорожных маршрутов в Крым из Екатеринбурга, Мурманска, а также Кисловодска и Краснодара. Кроме Симферополя поезда пойдут также в Евпаторию и Феодосию.

Известно, что данное решение было принято во время заседания с вице-премьером Юлией Жуковой, министром транспорта РК Сергеем Карповым и гендиректором компании “Гранд Сервис Экспресс” Александром Гановым.



Вторник, 19 ноября 2019 г. 7

Источник: Портал Информер

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