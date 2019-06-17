Новые откровения от российского Минздрава

17 июня 2019     18
Новые откровения от российского Минздрава

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что основными проблемами, связанными с деторождением, стали ранние сердечные и онкозаболевания.

“Если человек не может никого родить, то он, видимо, скоро умрет. Наверное, 80% всех проблем бесплодия вторичны — то есть человек с этим не родился, это результат его образа жизни”, — заявил Апалихин.

Он подчеркнул, что особенно опасны в этом плане аборты, поскольку они наносят серьезный ущерб репродуктивной системе.

Апалихин подчеркнул, что государственные программы в основном направлены на помощь в критических ситуациях.

“Зачем нужна реанимация, если роды — естественный процесс? Да затем, что 77,6% женщин, которые сейчас идут в роды, они уже нездоровы”, — подчеркнул Апалихин.

Он добавил, что средний возраст сексуального дебюта у девушки сейчас составляет 15–16 лет.  

Источник: Портал Информер

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