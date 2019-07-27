Новые фото Пугачевой с Галкиным вызвали скандал в соцсетях

Максим Галкин выложил в своем “Инстаграме” фото, на котором артист отдыхает в обнимку с Аллой Пугачевой. Судя по всему, снимок сделан в Юрмале, где звездная семья находится на протяжении всего июля. Юморист сопроводил фотографию смайликом с сердечком, дав понять свои чувства к супруге.

Фотография Пугачевой от Галкина традиционно стала событием для многочисленных поклонников пары в Сети. Многие назвали ее провокационной из-за взгляда Аллы Борисовны и положения пледа.

Фанатам кажется странным, что звезда не снимает темные очки даже во время отдыха (с учетом возможного сна). Некоторые отметили, что 70-летняя Примадонна старается “спрятать” лицо и тело одеждой, волосами и положением рук. Кроме того, в Сети традиционно обращают внимание на разницу в возрасте Пугачевой и Галкина.





Суббота, 27 июля 2019 г. 180

Источник: Портал Информер