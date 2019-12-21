Новый год со знаком плюс: на европейской части России царит аномальное тепло

В начале следующей недели южный циклон принесет на европейскую часть России теплый воздух из восточного средиземноморья. Вследствие этого, в центральных регионах ожидается аномальная плюсовая температура. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Так, уже в начале недели в центральных областях России ночью воздух прогреется до +5 градусов, а днем — до +8, что превышает декабрьскую норму на целых 10 градусов. Во вторник синоптики также ожидают теплую погоду: +2-7 градусов. Затем, по прогнозам, вновь немного похолодает, температура воздуха понизится до +2 градусов.

Понижение температуры приведет к слабым осадкам в виде дождя.

Как отмечают в Гидрометеоцентре, аналогичная ситуация наблюдалась в 2017 году, когда в конце декабря также была плюсовая температура и отсутствие снежного покрова. В Москве снег выпал только 5 января.

Впрочем, севастопольцам и крымчанам к плюсовым температурам в Новый год не привыкать, экзотикой в нашем регионе, наоборот, считается снег на 1 января.

А вот жителям Москвы Новый год, скорее всего, также придется встречать без снега. И вся надежда только на очередной каприз погоды.







Суббота, 21 декабря 2019 г. 185

Источник: Портал Информер