Новый корабль военно-морского флота России впервые поразил цель в Черном море (УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО)

30 августа 2019     14
Новый корабль военно-морского флота России впервые поразил цель в Черном море (УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО)

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек», поступивший на вооружение Военно-морского флота в 2018 году, впервые произвел пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» в Черном море. 

«Ракета была пущена по большому щиту-мишени, имитировавшему корабль условного противника, который находился на расстоянии 40 морских миль от места стрельбы», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что успешное поражение целей было зафиксировано беспилотниками.

Стрельбы прошли в рамках учений, проходящих в эти дни на полигонах Южного военного округа. В них принимают участие около 8,2 тысячи военнослужащих, командует учениями генерал-полковник Александр Дворников.

В учениях задействовано свыше 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, и до десяти кораблей и судов Черноморского флота.


Пятница, 30 августа 2019 г. 88

Источник: Портал Информер

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