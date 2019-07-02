Новый «Курск»: погибли 14 российских подводников

14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом 2 июля сообщило Министерство обороны России.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», – говорится в сообщении Минобороны.Пожар произошел еще 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.

В Минобороны отметили, что сейчас очаг возгорания ликвидирован, а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Причины возгорания сейчас устанавливают. Расследованием руководит главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.