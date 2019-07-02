Новый «Курск»: погибли 14 российских подводников

2 июля 2019     11
Новый «Курск»: погибли 14 российских подводников

14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом 2 июля сообщило Министерство обороны России.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», – говорится в сообщении Минобороны.Пожар произошел еще 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ. 

В Минобороны отметили, что сейчас очаг возгорания ликвидирован, а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Причины возгорания сейчас устанавливают. Расследованием руководит главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Аптеки в Севастополе исчезают молча
Аптеки в Севастополе исчезают молча

Всё больше перемен происходит в жизни севастопольцев, но оценить качество этих изменений никого не приглашают. Так, покричат, поорут, выпустят пар, …


Новый «Курск»: погибли 14 российских подводников
Новый «Курск»: погибли 14 российских подводников

14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом 2 июля сообщило Министерство обороны России. …


В Севастополе - самый низкий уровень безработицы в ЮФО
В Севастополе – самый низкий уровень безработицы в ЮФО

Такие данные опубликовал Росстат. Рейтинг возглавили Республики Калмыкия и Адыгея. В Севастополе за месяц количество людей без постоянного дохода незначительно …


Будет ли "Ростех" строить больницы в Севастополе, обсудят с Дмитрием Козаком
Будет ли "Ростех" строить больницы в Севастополе, обсудят с Дмитрием Козаком

Вице-премьер правительства России прибудет на полуостров в эту пятницу (5.07.19). Также в правительстве Севастополя подготовили доклад президенту страны с просьбой …


Вице-президент США экстренно отменил рабочую поездку
Вице-президент США экстренно отменил рабочую поездку

Вице-президент США Майк Пенс экстренно вызван в Вашингтон, в результате чего ему пришлось отменить запланированный визит в штат Нью-Гэмпшир, передает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты