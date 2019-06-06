Новый сквер им. Астана Кесаева: лучше дольше, да лучше

Закладка сквера им. Астана Кесаева в Гагаринском районе Севастополя – это пример взаимодействия общественности и власти. СРОО «Наш Севастополь» в течение четырех месяцев добивалась начала реконструкции, заявила руководитель организации

По ее словам, старт реконструкции, который планировали еще три года назад, – это во многом заслуга общественности.

«Я считаю, что начавшиеся работы по установке долгожданного памятного знака Герою Советского Союза Астану Кесаеву и благоустройству одноименного сквера – это пример взаимодействия общественности и власти. Поскольку в том числе благодаря активности и настойчивости организации «Наш Севастополь» правительственные ведомства, одно за другим, подключались к реализации проекта, который был готов еще три года назад», – заявила Ольга Дронова.

Она добавила, что в Севастополе становится нормой, когда чиновники, приводя множество убедительных доводов, затягивают или проваливают исполнение проектов по благоустройству общественных пространств.

«И это крупные городские парки и скверы. А уж небольшой по размеру и объемам финансирования сквер им. А. Кесаева совсем «не имел шансов» быть построенным в ближайшее время. Мы и сейчас осторожно оптимистичны, потому что у нас вызывают опасения короткие сроки на реконструкцию – до 30 ноября. Учитывая объем запланированных работ, полгода – это совсем немного. На мой взгляд, учше делать сразу все хорошо, не гонясь за датой. Тем более, мы как общественная организация, будем контролировать каждый этап хода работ», – сказала общественница.

Напомним, сквер будет носить имя Героя Советского Союза Астана Николаевича Кесаева, который во время Великой Отечественной войны командовал подлодкой Черноморского флота. После войны проживал с семьей в Севастополе, похоронен на мемориальном кладбище Коммунаров.

Добавим, что инициатива разбить сквер и установить монумент Астану Кесаеву была предложена в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Северная Осетия – Алания и городом Севастополем.

В феврале 2016 года прошли общественные слушания по обустройству сквера на улице Астана Кесаева. Тогда же жителям района был представлен эскиз будущего сквера. Затем по неизвестным причинам проект были «заморожен», а территория заброшена.

В феврале 2019 года председатель «Нашего Севастополя» Ольга Дронова актуализировала проблему «замороженного» проекта и заброшенности территории, предназначенной под строительство сквера. После сигнала коммунальные службы привели в порядок годами не видевший уборки пустырь вблизи Гагаринского РОМВД, где планировалось разбить сквер.

Сразу после расчистки, во время посещения площадки губернатор города Дмитрий Овсянников заверил, что «сквер Астана Кесаева будет благоустроен уже в текущем году».

Общественники связались с родственниками Героя Советского Союза Астана Кесаева и узнали их ожидания об облике памятного знака и сквера.

Еще через месяц Государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы» разместило электронный аукцион для определения исполнителя работ для «Капитального ремонта сквера по ул. Кесаева». Начальная (максимальная) цена контракта составила – 78, 23 млн рублей. Срок сдачи объекта подрядчиком – до 30 ноября 2019 года.

Согласно проекту, в сквере будут установлены зонированные детские зоны – для детей младшего возраста и чуть постарше, спортивный комплекс, скамейки с навесами, вымощены дорожки, проведено освещение, дополнительно высажены деревья и кустарники. Кроме того, для комфортного отдыха детей и взрослых в летний зной, предусмотрен даже питьевой фонтанчик.