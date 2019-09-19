Новый способ, позволяющий отбирать квартиры у россиян

19 сентября 2019     10
Новый способ, позволяющий отбирать квартиры у россиян

Мошенники придумали схему, которая позволяет лишить жилья при получении кредита на покупку квартиры. Об этом рассказали Банк России, ОНФ и РИА Новости. Ранее подобные приемы использовались при обмане автовладельцев, но аппетиты недобросовестных граждан растут, и сотрудники Центробанка призывают граждан быть внимательными при оформлении договора займа. 

Как сообщается, схема мошенничества следующая. Люди приходят получить заём. Им говорят, что если заложить квартиру, то сумма будет больше, а процент по ней меньше. Но в процессе оформления люди подписывают не просто договор залога, а договор обратного выкупа.

То есть они «продают» свое жилье за сумму «займа», которая часто не превышает даже четверти стоимости имущества и заключают договор аренды. Им искусственно создают условия для просрочки. Граждане пытаются с этими кредиторами договориться, но навстречу никто им не идет. И в результате, жилье, с условной стоимостью 2 миллиона, отходит кредитору за каких-то 800 тысяч.

Как сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в Сибирском федеральном округе в результате этой мошеннической схемы пострадали уже больше 200 человек.

 


Четверг, 19 сентября 2019 г. 298

Источник: Портал Информер

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