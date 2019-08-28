Ночной пожар в Севастополе

В ночь с 27 на 28 августа в 23 часа 55 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе на территории Юхариной балки в садовом товариществе «Троллейбусник-1» случился пожар.

По указанному адресу сразу же были направлены два отделения 6-й пожарно-спасательной части. По прибытии было установлено, что горит двухэтажный дачный дом. Площадь пожара составила 80 м².

Оперативно были сформированы три звена газодымозащитной службы, на тушение поданы три ствола-Б.

Благодаря своевременным и слаженным действиям сотрудников МЧС пожар удалось быстро локализовать, не допустив увеличения его площади и распространения пламени на соседние строения.

Пожар полностью ликвидирован в 2 часа 15 минут.





Среда, 28 августа 2019 г. 16

Источник: Портал Информер