Ночной фейерверк стал причиной пожара рядом с площадкой фестиваля «Таврида-Арт»

Организаторы фестиваля «Таврида-Арт» назвали фейерверк причиной возгорания травы недалеко от площадки проведения мероприятия. Виновники пожара будут наказаны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

«В рамках шоу фейерверков подрядчиком было допущено возгорание травы на участке, с которого запускались заряды. Инцидент произошел за периметром территории фестиваля и не представлял угрозы для зрителей и участников мероприятия. За 10 минут четыре пожарных расчёта МЧС, дежуривших на территории фестиваля, локализовали очаг возгорания. В отношении всех ответственных за инцидент лиц предпринимаются соответствующие меры», – сообщили организаторы фестиваля.

Возгорание травы рядом с площадкой фестиваля произошло вечером 25 августа во время церемонии закрытия. Фейерверк запустили после окончания выступления Леонида Агутина. А тушили пожар уже во время концерта группировки «Ленинград».

По данным МВД, в период с 23 по 25 августа в общей сложности мероприятия фестиваля «Таврида-Арт» посетили более 92 тысяч человек. В день закрытия на площадке было около 42 тысяч человек.





Понедельник, 26 августа 2019 г. 175

Источник: Портал Информер