«Ночные волки» обратились к Владимиру Путину в день его рождения

Уважаемый Владимир Владимирович!
Вы вдохнули жизнь в, казалось, уже погибшее государство. Вы воскресили веру в то, что Россия, попранная, оплёванная и растерзанная предателями может вновь стать великой.
Вы запустили «Русский реактор», остывший в 1990-х. Вы вернули России Крым и спасли тысячи людей, в том числе многих из нас, которым была уготовлена судьба дома профсоюзов в Одессе.
Вы не отдаёте народ Донбасса на растерзание, несмотря на колоссальное давление на вас со всех сторон, а люди платят вам за это своим почитанием и любовью. Вы шаг за шагом собираете Русский Мир, не давая ему встраиваться в конец света.
Вероятно, вам было предрешено быть прикованным к «галере» под названием «Россия», которой в будущем суждено стать ковчегом спасения для заблудшего человечества.
С днём рождения, президент России!
Крепкого Вам здоровья, духовных сил и благополучия!
С безмерным уважением к Вам, «Ночные Волки, Россия»!
Понедельник, 7 октября 2019 г. 584
Источник: Портал Информер