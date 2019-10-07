«Ночные волки» обратились к Владимиру Путину в день его рождения

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вы вдохнули жизнь в, казалось, уже погибшее государство. Вы воскресили веру в то, что Россия, попранная, оплёванная и растерзанная предателями может вновь стать великой.

Вы запустили «Русский реактор», остывший в 1990-х. Вы вернули России Крым и спасли тысячи людей, в том числе многих из нас, которым была уготовлена судьба дома профсоюзов в Одессе.

Вы не отдаёте народ Донбасса на растерзание, несмотря на колоссальное давление на вас со всех сторон, а люди платят вам за это своим почитанием и любовью. Вы шаг за шагом собираете Русский Мир, не давая ему встраиваться в конец света.

Вероятно, вам было предрешено быть прикованным к «галере» под названием «Россия», которой в будущем суждено стать ковчегом спасения для заблудшего человечества.

С днём рождения, президент России!

Крепкого Вам здоровья, духовных сил и благополучия!

С безмерным уважением к Вам, «Ночные Волки, Россия»!

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Понедельник, 7 октября 2019 г. 584

Источник: Портал Информер