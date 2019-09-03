«Ночные волки» предложили создать спортивный парк в овраге

Байкерский клуб «Ночные волки» предложил спортивный парк с площадками для мотокросса, гонок на выживание, круглогодичных турниров и тренировок в Петровом овраге Ульяновска.

Администрация города поддержала проект по активному отдыху в Заволжском районе.«Планируем, что 28 сентября в этой локации пройдут первые гонки, кубок по мотокроссу. В целом представляем себе круглогодичный парк с катком, лыжной трассой и тюбингами зимой и гонкой героев, волейбольной площадкой и теннисными кортами летом», — сообщил 1ul.ru руководитель байкерского клуба Владимир Парфенов.

Петровский овраг после реализации проекта может стать площадкой для соревнований областного и всероссийского масштаба.





Вторник, 3 сентября 2019 г. 251

Источник: Портал Информер