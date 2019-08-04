«Ночные Волки» приняли на Гасфорта участников Кубка командующего ЧФ по регби-7

2 августа в Севастополе прошел первый в истории Кубок командующего ЧФ по регби-7. После церемонии награждения участники турнира были приглашены на площадку у горы Гасфорта, где увидели декорации и репетицию эпизодов юбилейного байк-шоу мотоклуба «Ночные Волки», которое пройдет 10-11 августа.

«Сегодня «Ночные Волки» побывали на кубке командующего Черноморским флотом по регби-7.

Я мало смыслю в этой игре, но она мне очень понравилась. Трибуны были заполнены, атмосфера на стадионе очень живая, эмоциональная. Голы красивые. Борьба жёсткая.

Это, конечно, командное единоборство, как на корабле в открытом море во время шторма или в бою. Пусть этот спорт станет спортом Крыма и Севастополя. А в нашем арсенале приоритетов в спорте появится ещё и регби.

После матча Третий тайм мы провели на площадке Байк-Шоу у горы Гасфорта. Сказать, что наши гости были удивлены масштабом подготовки, это ничего не сказать. Ну, а мы приобрели ещё 200 друзей.

Ждём спортсменов и организаторов турнира 10 августа на Байк-Шоу «Тень Вавилона»», – поделился своими впечатлениями лидер всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Александр Хирург.





Воскресенье, 4 августа 2019 г. 71

Источник: Портал Информер