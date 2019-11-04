«Ночные волки» собираются открыть на горе Гасфорта детскую железную дорогу

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) сообщил о намерениях открыть на горе Гасфорта в Севастополе детскую железную дорогу.

«Будучи в Ростове-на-Дону мы посетили детскую железную дорогу в парке Островского. Нашим экскурсоводом был начальник детской железной дороги Ливенцев Сергей Александрович, который до этого вместе с юными железнодорожниками побывал на показе фильма «Русский Реактор» и стал теперь нашим другом.

В будущем мы собираемся открыть на горе Гасфорта в Севастополе подобную детскую железную дорогу.

Детский поезд будет прибывать на станцию «Мир изобретателей», где мы собираемся расположить наши сказочные движущиеся объекты и декорации, созданные как для Байк-Шоу, так и для всевозможных других проектов, связанных с разными событиями в нашей стране», — заявил Хирург.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 419

Источник: Портал Информер