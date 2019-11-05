«Ночь искусств» в Севастополе посетило почти 17 тысяч зрителей

5 ноября 2019     18
«Ночь искусств» в Севастополе посетило почти 17 тысяч зрителей

Цикл тематических мероприятий, мастер-классов и образовательных программ в рамках Всероссийского проекта «Ночь искусств» в Севастополе посетило почти 17 тыс. севастопольцев и гостей города.

В этом году программы для зрителей приготовили Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, музей-заповедник «Херсонес Таврический», музей им. М.П. Крошицкого, Севастопольский театр юного зрителя, Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого, театр Луначарского.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев посетил «Ночь искусств» в Херсонесе.

<!-- (function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); -->



Вторник, 5 ноября 2019 г. 61

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 5.11.2019
Вести Севастополь 5.11.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Взаимный обмен товарами между сирийским Тартусом и Севастополем обсудили губернаторы двух регионов. – Работники севастопольской таможни …


СевГУ выиграл конкурс на производство авионики нового поколения
СевГУ выиграл конкурс на производство авионики нового поколения

Инжиниринговый центр СевГУ будет участвовать в создании высокотехнологичного производства направления Аэронет. Речь идет о разработке компонентов гибкой модульной сенсорно-коммуникационной платформы …


Гол форварда «Лестера» признали лучшим в 11-м туре АПЛ
Гол форварда «Лестера» признали лучшим в 11-м туре АПЛ

Нападающий «Лестера» Джейми Варди стал автором лучшего гола в 11-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Форвард …


Девятилетняя девочка заблудилась в горах в Севастополе
Девятилетняя девочка заблудилась в горах в Севастополе

Девятилетняя девочка потерялась во время пешего перехода по Большой севастопольской тропе. Ребенка нашли спасатели. По данным МЧС, переход в сторону …


«Ночь искусств» в Севастополе посетило почти 17 тысяч зрителей
«Ночь искусств» в Севастополе посетило почти 17 тысяч зрителей

Цикл тематических мероприятий, мастер-классов и образовательных программ в рамках Всероссийского проекта «Ночь искусств» в Севастополе посетило почти 17 тыс. севастопольцев и гостей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты