«Ночь искусств» в Севастополе посетило почти 17 тысяч зрителей

Цикл тематических мероприятий, мастер-классов и образовательных программ в рамках Всероссийского проекта «Ночь искусств» в Севастополе посетило почти 17 тыс. севастопольцев и гостей города.
В этом году программы для зрителей приготовили Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, музей-заповедник «Херсонес Таврический», музей им. М.П. Крошицкого, Севастопольский театр юного зрителя, Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого, театр Луначарского.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев посетил «Ночь искусств» в Херсонесе.
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Вторник, 5 ноября 2019 г. 61
Источник: Портал Информер