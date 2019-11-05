«Ночь искусств» в Севастополе посетило почти 17 тысяч зрителей

В этом году программы для зрителей приготовили Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, музей-заповедник «Херсонес Таврический», музей им. М.П. Крошицкого, Севастопольский театр юного зрителя, Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого, театр Луначарского.

Цикл тематических мероприятий, мастер-классов и образовательных программ в рамках Всероссийского проекта «Ночь искусств» в Севастополе посетило почти 17 тыс. севастопольцев и гостей города.

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