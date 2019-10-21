«Ночь искусств - 2019» в Севастополе (ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ)

3 ноября 2019 г. в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике состоятся мероприятия в рамках Всероссийской образовательной акции «Ночь искусств».

В 2019 году на территории страны в седьмой раз пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств», одно из знаковых событий нашей культурной жизни. В рамках объявленного в России Года театра Севастопольский военно-исторический музей-заповедник подготовил для жителей и гостей города Севастополя цикл тематических мероприятий, которые состоятся в Культурно-выставочном центре Музея (ул. Ленина, 35), а именно: просмотр экспозиций, лекции, мастер-классы, встречи с деятелями театрального искусства, открытые дискуссии, а также концертную программу и показ записи спектакля. Для посещения организована работа Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», Оборонительной башни Корниловского бастиона и Культурно-выставочного центра Музея.

Представленная программа мероприятий направлена на организацию семейного отдыха и пройдет под девизом «Искусство объединяет».

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник приглашает жителей и гостей города Севастополя 3 ноября 2019 г. посетить Ночь искусств и стать участниками ярких, незабываемых событий.

Программа мероприятий Севастопольского военно-исторического музея-заповедника в рамках проведения Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября 2019 г.

15:00 – Открытие выставки картин членов Союза художников России Валерия и Виталия Либа «Под небом Севастополя».

На выставке посетители смогут познакомиться с живописными работами мастеров, созданными за последние 5 лет, а также впервые увидят произведения, выполненные в различных керамических техниках.

16:00 – Интерактивное занятие для детей «Мы поставим сказку сами!» Театрализованная игровая программа для детей и взрослых. Каждый участник игры сможет обучиться искусству перевоплощения и примерить на себя роль любимых персонажей.

16:00 – Интерактивная площадка «Маски-раскраски»

Проведение мастер-класса по изготовлению и украшению тематических театральных масок.

16:00 – 20:00 – Работа фотозоны

Каждый посетитель Культурно-выставочного центра Музея сможет сделать фотографию на память в исторических костюмах в специально отведенном декорированном пространстве.

16:00 – 20:00 – Лекция – экскурсия «История одного экспоната»

Посетители через представленные экспонаты смогут узнать интересные истории из театральной жизни города-героя Севастополя.

18:00 – Вечер-встреча с заслуженным артистом Республики Крым, актером Драматического театра им. Б.А. Лавренева Черноморского флота Ильей Домбровским

19:00 – Концерт камерного хора «Таврический благовест», художественный руководитель и дирижер – заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии Республики Крым Владимир Николенко

Высокую культуру пения, профессионализм, яркие музыкальные образы, созданные крымским певческим ансамблем, высоко оценили музыкальные критики, отечественная и зарубежная пресса.

20:30 – Онлайн-театр. В рамках проекта «Театральная Россия» показ записи спектакля «Смута» Государственного академического Малого театра России

«Театральная Россия» – это первый в мире онлайн-театр спектаклей ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга на культурных площадках регионов. Проект реализуется в Севастополе при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

18:00 – 20:00 – Свободное посещение объектов Музея-заповедника: Панорамы «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.», Оборонительной башни Корниловского бастиона, Культурно-выставочного центра Музея.

Вход на все мероприятия свободный!

Источник: Портал Информер