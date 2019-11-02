Ноябрь в России будет аномально теплым

На следующей неделе в Центральной России установится аномально теплая погода. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Из-за мощного потока субтропического тепла жителей Центральной России ждет потепление до плюс 13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», — сказал Тишковец.

В Свердловской и Курганской областях, согласно данным сервиса «Гисметео», на следующей неделе потеплеет до плюс трех-четырех градусов. Такая же погода ожидается в Прикамье и на Южном Урале.

Холоднее всего будет на Ямале и в Югре — там похолодает до минус 25 градусов. В Тюменской области ожидается температура до минус 19 градусов.

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Суббота, 2 ноября 2019 г. 26

Источник: Портал Информер