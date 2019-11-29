Ноябрь для севастопольского Заксобрания – месяц разочарований?

Как сторонние, но внимательные наблюдатели за театром парламентских действий, считаем, что последний осенний месяц в Законодательном собрании Севастополя прошёл под знаком, который принято называть денежным.

Напомним, что в начале месяца, в день, когда все коммунисты праздновали очередную годовщину Октябрьской революции, девятнадцать депутатов внесли закон, предусматривающий зарплаты десяти (из двадцати четырех) народным избранникам.

Среди инициаторов данного закона были представители ВСЕХ пяти официально заявленных фракций ЗС. Для севастопольских коммунистов, видимо, этот день стал двойным праздником.

Однако, всё, что так хорошо начиналось, было разрушено в один день – на заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия».

Отзыв скандального законопроекта инициировал ни кто-нибудь, а врио губернатора, по совместительству руководитель севастопольской партийной ячейки единороссов. По вполне понятным причинам, депутатам ничего другого не оставалось, как на ближайшем заседании сессии 19 ноября дружно снять с повестки законопроект о зарплатах.

Кто сказал «гав»?

Уместно вспомнить забавный эпизод – выступление главного городского коммуниста Василия Пархоменко, который практически обвинил врио губернатора в вероломстве, намекнув на какие-то предварительные договорённости по депутатской зарплате.

«Нас подставили. Подставили некрасиво», – заявил Пархоменко с трибуны, приукрасив свой спич парочкой заезженных анекдотов.

После чего у нас зародилась мысль: неужели в стенах законодательного органа образовалась новая фронда в лице фракции коммунистов? Ладно бы, один Пархоменко «пар выпустил» с трибуны. Отметился и Роман Кияшко.

На страницах партийного органа (печатного) новоявленный «фрондёр» высказался маловразумительно, но весьма эмоционально. Весь смысл его пламенной речи можно заключить в одну фразу: «Так не доставайся же ты никому!».

В смысле – зарплата. А что? Всё в рамках теории марксизма-ленинизма. Как и наработанная практика перевода стрелок.

«Подписывать этот проект нам совершенно было не с руки», – заявил Василий Пархоменко. (Зачем тогда подписывали, непонятно). Ему вторил Роман Кияшко. По его пониманию, во всём виноват некий загадочный «гав», на который «болезненно реагирует» врио губернатора. Ну, да и Бог с ним, с этим «гав».

Обратим внимание на другую фразу Кияшко, которая, как нам видится, содержит источник возмущения депутата: «На денежное содержание законодательного органа запланировано 32 млн. рублей, исполнительного – 2 млрд. рублей. Как говорится, почувствуйте разницу».

Давайте почувствуем разницу

Это сделать нетрудно. Достаточно сравнить результаты работы правительства и депутатского корпуса за прошедший период. Внесенный и снятый законопроект о зарплатах не учитываем. Постановления тоже.

Начнём с последнего законопроекта, который внесли восемь депутатов.

25 ноября восемь (!) народных избранников (надо думать, денно и нощно) трудились над тем, чтобы повысить букву «Г» в словосочетании «Город-герой»! Это единственный закон, который внес Кияшко, да и то в соавторстве. Заметим, что он входит в комитет по градостроительству и земельным вопросам. В этой сфере в городе разве нет проблем, требующих законодательного решения?

Пойдём дальше. Сергей Борисов, Екатерина Бубнова, Вячеслав Горелов, Илья Журавлёв, Вячеслав Камзолов, Андрей Куринов, Антон Пархоменко, Василий Пархоменко – ноль законодательных инициатив.

Михаил Брицын является одним из восьми авторов закона об изменении в Устав города (поменяли двух заместителей председателя на трех). Всё!

Его соавторы – Василий Зубенко, Алексей Климов, Сергей Колбин, Сергей Лисейцев, Татьяна Лобач, Инга Матяж, Владимир Немцев.

У Зубенко, Колбина, Лисейцева – не внесено больше ни одного законопроекта.

Климов, Матяж ещё участвовали в повышении буквы «Г».

Артём Гордиенко, Евгений Мащенко, Елена Глотова, Евгений Дубовик только повышали букву «Г». Заметим, Глотова является председателем комитета по образованию, науке, культуре и спорту, а Дубовик – председатель комитета по экономике.

Обширное поле для законодательной деятельности, не так ли? При всём этом, Дубовику, по его словам, не стыдно говорить о зарплате.

Немцев, кроме вышеуказанных, внёс ещё два: «О внесении изменений в статью 15 Закона города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС «О государственных должностях города Севастополя», «О внесении изменений в статью 17 Закона города Севастополя от 10 июля 2014 года № 35-ЗС «О Законодательном Собрании города Севастополя» (изменено количество комитетов).

Самым продуктивным депутатом в этом месяце оказалась Татьяна Лобач.

Помимо указанных, 25 ноября она внесла законопроект «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах на территории субъекта Российской Федерации – города федерального значения Севастополя», 26 ноября – проект закона «О внесении изменения в статью 3 Закона города Севастополя от 14 ноября 2014 года № 75-ЗС «О транспортном налоге».

Татьяна Щербакова внесла в октябре три законопроекта. В основном, они касались приведения в соответствие с федеральным законодательством отдельных законодательных актов по результатам правовой экспертизы Управления Министерства юстиции РФ.

Ни одной законодательной инициативы у Михаила Чалого. В последнее время его не видно и на заседаниях сессии. Куда пропал?

Как Чалый потерянную букву искал

Обнаружили депутата на сайте Заксобрания. В небольшой заметке описывается, жители Корабельной стороны, возмущенные отсутствием в названии остановки «Памятник Матросу Кошке» буквы «М», пришли на прием к депутату Чалому.

«Я полностью разделяю позицию граждан, которые восприняли ситуацию как оскорбление памяти героя I обороны Севастополя. Подобное неуважительное отношение к народному герою матросу Кошке недопустимо», – сказал депутат и обратился к заместителю губернатора Севастополя Владимиру Базарову с настоятельной просьбой «срочно принять меры».

Понятное дело, найти пропавшую букву смог лишь заместитель губернатора.

В свою очередь, можем порадоваться за жителей Корабельной стороны. Видимо, у них теперь всё хорошо…

А мы продолжим сравнительный анализ и напомним о законопроектах, внесенных Правительством Севастополя.

Самый важный закон, принятый в первом чтении, – это многотомный закон о бюджете на три года, над которым усердно трудились все департаменты, управления и структурные подразделения правительства. Благодаря этому закону обеспечивается жизнедеятельность города.

Кроме того, законами, внесенными правительством, скорректирован бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, закон о государственной социальной помощи в городе Севастополе; установлены прожиточный минимум пенсионера в Севастополе, региональная социальная доплата к пенсии, коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории города Севастополя, на 2020 год; внесен проект, дополняющий закон «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление».

Последний законопроект внесен 27 ноября – «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Заметим, что все разработанные правительством законы имеют социально-экономическую направленность.

Ну, как, уважаемые сограждане, разницу почувствовали?

Источник: Портал Информер