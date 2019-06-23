НТС+ForPost VS Сергей Горбачев: шапито антрепренёра по имени ….. ?

В

последнее время мне часто вспоминается эпизод из незабвенного. У героя одного из его произведений при приёме на ответственную службу спрашивают:

– А где вы успели нажить себе так много врагов?

– Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй – и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.

ЭТОТ КУСОЧЕК ДИАЛОГА из романа «Честь имею» в очередной раз пришёл мне на память после проведения в минувшую среду отчётно-выборного собрания Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России, где я был единогласно переизбран председателем этой авторитетной организации, объединяющей активную часть нашего медийного сообщества.

Перед его началом группа членов СЖР, работающих в редакциях Независимого телевидения Севастополя и новостного портала ForPost, устроила некий демаршОткровенно говоря, я предполагал, что произойдёт нечто «экстравагантное».

Почему?

Об этом – чуть ниже.

Естественно, вскоре появились материалы, представленные на этих ресурсах кричаще-«яркими» заголовками: «Севастопольские журналисты выразили недоверие руководителю местного отделения СЖР» и «Ведущие СМИ Севастополя вышли из состава региональной организации СЖР».

На следующий день в развитие темы на другом интернет ресурсе появилась публикация «Кризис в Союзе журналистов: НТС и ForPost покинули организацию».

Откровенно говоря, познакомившись с материалами НТС и Форпоста, я не был «сражен», ни стилем, ни сюжетом, ни фактурой безымянных авторов (надеюсь понятно почему оставшихся инкогнито).

Если кто-то сможет назвать представленные «отчеты-репортажи» относящимися к журналистским материалам, то на это заявившему подобное профессионал-журналист рассмеётся, не мигая прямо глядя в глаза.

По ряду параметров-показателей, назову лишь один: в почти семи минутах сюжета НТС – ни слова «обвиняемой» стороне: «Чего там ещё «вякать!. Ведь у нас – монополия на всё! На право информировать, оценивать, любить Севастополь и т.д.».

Такого, с позволения сказать, коллеги, не было даже в практике работы «расстрельных троек» в 1937 году.

Этот «информационный продукт», подпадающий под недавно сделанное Владимиром Рудольфовичем Соловьёвым определение «есть люди, для которых главное – хаять», к журналистике не имеет ни малейшего отношения. И лично для меня он стал в очередной (который уж раз!) подтверждением определений, данных некоторыми осведомлёнными и думающими севастопольцами этим информационным ресурсам.

Самое, на мой взгляд, безобидное из них – «Фейкпост».

Есть и покруче: «Факпост».

Слышал и такое: «ФекалийПост».

Существуют и другие определяющие направленность и содержание информационного портала определения-названия.

Относительно НТС их разнообразие менее широко и глубоко по обобщениям и оценкам.

Но приходилось слышать: «Нашей Тусовки Служанка» и «Нашей Тавриде Служим» (имеется в виду фирма «Таврида-Электрик», хозяином которой является очень состоятельный по региональным меркам – и даже выше – севастополец Алексей Михайлович Чалый).

Без всякого сомнения: слышать подобное работникам НТС и Форпоста обидно. Но, что поделаешь: как говорится, из песни слов не выбросишь.

Отмечу: я никогда подобных оценочных определений – ньюимён не употребляю, помня о деятельности их «команд» в период «до лета 2014 года».

И хотя со временем НТС и Форпост менялись, соответственно, и менялось моё отношение к ним, я не позволял до последнего времени давать им уничижительные оценки. В этот раз, после знакомства с «отчетами-репортажами», сделать это очень захотелось…В ПРИНЦИПЕ, МОЖНО БЫЛО БЫ к «отчетам-репортажам» применить ныне популярное и употребляемое, порой, неуклюже – без смысла, контекста и повода – определение «фейк ньюс».

Как представляется, эту «новую» реальность бытия толкуют, деликатно-толерантно применяя какие-то характеризующие это деструктивное явление оттенки.

Направлено это дело на одно – как-то смягчить однозначную и конкретную суть медиапродукта, на самом деле не соответствующего происшедшему.

А суть заключается в одном: просто речь идёт о распространяемой различными информационными ресурсами лжи. Лжи самой откровенной и ставшей в некоторых СМИ, увы, обычной, даже банально-рутинной. И в этой связи, на мой взгляд, уже давно пора отказаться от «заграничного» слова «фейк» и использовать наше, вполне понятное каждому: ложь.

Ознакомившись с ложью НТС и Форпоста, с чувствами «пролетарского гнева» и досады сразу захотелось как-то отреагировать. Разумеется, отреагировать по-журналистски. Но гнев быстро прошёл, подумалось: ну, и хрен с ними. Почти по Соломону: и это пройдёт.

Однако вскоре мой телефон буквально раскалился до красна.

– Ты видел? Ты слышал? Ты читал? А комменты смотрел?

– Видел. Слышал. Читал.

С комментами, где бы они ни размещались, никогда не только не знакомлюсь, но их не оставляю. Ибо знаю: это – продукт «заказухи» и инфотехнологий. И к ним, к слову, приснопамятный Форпост имеет самое непосредственное отношение.

По наивности я когда-то пытался на этом ресурсе реагировать на комментарии, оставленные по поводу моих публикаций (было время – и мои материалы на Форпосте размещали). Однако быстро понял: делать это бессмысленно, ибо практически сразу мои в общем-то безобидные комментарии удалялись. Впрочем, как и комменты, направленные в мою пользу. Стало понятно: это – не в тренде информационной политики ресурса.

Через какое-то время узнал, кто этим делом занимается. Пофамильно. Кроме прочих, оказалось: среди анонимов-модераторов, никманов, псевдманов и фейкманов есть недавние сослуживцы, ещё недавно не только улыбавшиеся, но и лебезившие передо мною, десять лет бывшим заместителем главного редактора флотского «Флага Родины». После этого к любым комментам я стал абсолютно индифферентен.

СМЫСЛ УСЛЫШАННОГО ПО ТЕЛЕФОНУ «резюме» коллег сводился к одному: «Старик, молчать нельзя!».

Не скрою: не без сомнений я всё-таки решил: отвечу.

Как?

Уважаемые мною люди предлагали: надо подать на «писак» и «снимак» в суд. Это вроде как цивилизованно и современно. От этих предложений я отказался принципиально: тягомотно, длительно и неэффективно. По жизни других дел хватает – некогда по судам отираться.

Кое-кто предлагал попросить коллег как-то отреагировать. Просить не стал: захотят отреагировать – отреагируют.

В итоге принял решение: ответить самому, без чьей-либо помощи.

Интернет – штука, отвечающая приговорке-пословице: «вот и покатилась брехня по селу». При желании можно любой материал из Сети прочитать не только в Антарктиде, но и в космосе. Причём, всё происходит быстро, по принципу: «тот, кто первым скажет: «Гав!» – тот всегда и будет прав».

И в этом смысле прав один из моих приятелей, утверждающий: «Ты, мы уже информационно проигрываем. Не затягивай с ответом!».

Ну, что ж, возьмёмся за перо, в смысле, за «клаву».

С ЧЕГО НАЧАТЬ? И – КАК? Не хотелось бы, чтобы моя позиция сводилось к аргументации, воспринимаемой читателем, как оправдание из положения в «глухой обороне». Да и оправдываться мне не в чем. Не хотелось бы, чтобы у читателя возникало впечатление о мелочном сведении счётов.

Уж какие тут счёты!

Да и о мелочах ли речь?

Ведь дело касается вопросов – без всякого высокого стиля – весьма серьёзных, если не судьбоносных.

Действительно, размышляя после демарша нескольких членов СЖР из НТС и Форпоста, анализируя и сопоставляя сделанные в разное время наблюдения, я пришёл к выводу: был разыгран спектакль, в основе которого продуманная многоходовка, реализуемая на протяжении довольно длительного периода времени.

Об этом говорят события и факты, за которыми чётко просматриваются вполне определённые тенденции, а в результате – явление.

Произошла провокационная попытка политизации находящейся вне политики общественной организации – Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России. Попытка-провокации «зачистки» этой площадки с целью достижения доминирования на ней с последующим её использованием квазиэлитой Чалого или стоящими за ними людьми. Это – факт. Ни больше, ни – меньшеОрудием и средством решения этой задачи и стали члены СЖР, работающие в чаловских СМИ. Называю фамилию до недавнего времени уважаемого мною Алексея Михайловича Чалого отрыто – не знать об этом он по определению не мог.

ПОЖАЛУЙ, лучшим вариантом ответа на публикации НТС и Форпоста будет попутный комментарий их безымянных текстов.

Чтобы было понятно, что комментируется, мною будет использоваться разный шрифт. Итак, текст материала НТС без всяких исключений, но с оценками и репликами автора – Сергея Горбачева

ЗАГОЛОВОК НТС: Севастопольские журналисты выразили недоверие руководителю местного отделения СЖР

ЛОЖЬ: недоверие выразили не «севастопольские журналисты», а несколько севастопольских журналистов двух СМИ – в наличии заявления девяти женщин и девушек из НТС и Форпоста.

«Журналисты «Независимого телевидения Севастополя» и «Форпоста» массово – ЛОЖЬ: слово «массово» к данному случаю не подходит – вышли из Севастопольского отделения Союза журналистов России.

Заявления вручили – ЛОЖЬ: бросили на стол – действующему председателю региональной организации Сергею Горбачеву на отчетно-выборной конференции – ЛОЖЬ: во-первых, у нас была не конференция, а собрание;

во-вторых, это произошло не на собрании, а до его начала, собрание началось после того, как «демонстранты» покинули зал заседаний. Так что их выходка-провокация в протокол собрания не попала.

Она (оно) состоялась (состоялось) 19 июня в Севастопольском центре культуры и искусств.

Получить право голоса было непросто – ЛОЖЬ: любой член СЖР, стоящий на учёте, регистрировался и получал мандат для голосования,

Горбачев отказал нам в возможности высказаться – ЛОЖЬ: Горбачев никому не отказывал – высказывался на собрании каждый член СЖР, зарегистрировавшийся установленным порядком и получивший мандат, – а когда журналисты Анисимова и Абрамов подошли к сцене, приказал звукорежиссерам отключить микрофон».

КОММЕНТАРИЙ: Анисимова-Калинович, более известная не только севастопольцам как «женщина, разговаривавшая на НТС по телефону с Владимиром Владимировичем,» экспрессивно пробежала на сцену с форпостовцем Абрамовым, буквально шокировав собравшихся участников собрания, приготовившихся к его работе. Не ведаю, может, они хотели получить доступ ещё к чему-то, а не только к микрофону.

Может, оказавшиеся в зале граждане Анисимова-Калинович и Абрамов перепутали время и захотели ещё спеть?

А, может, и сплясать?

«Чтобы не только отдать заявления о выходе из севастопольского отделения, но и обосновать свою позицию и высказать претензии к пятилетней работе председателя Горбачева, журналисты поднялись на сцену. Говорить пришлось без микрофона».

КОММЕНТАРИЙ: для того, чтобы высказать претензии Горбачеву, не нужно ждать пять лет – сделать это можно в любой день при личной встрече, по телефону, по электронной почте, написав записку на клочке бумаги. Возможностей много, ведь в году 365 дней, умножьте на пять…

Правда, для этого нужно участвовать в работе организации – если не организовывать, то хотя бы приходить на мероприятия или спрашивать, если не у Горбачева, то у членов правления – учредитель Форпоста Кажанов, кстати, являлся членом правления.

Правда из 32 заседаний, состоявшихся за пять лет, он удостоил своим вниманием лишь 7. В последний раз коллеги наблюдали Сергея Петровича, как всегда молчаливо отсидевшегося на стульчике, год назад.

«Он манипулирует с грантами Союза журналистов России, – ЛОЖЬ: Союз журналистов России не реализует грантовых программ. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на сайт СЖР – там нет никакого упоминания на этот счет. Соответственно, Горбачев ими не манипулирует.

Видимо, Анисимова-Калинович имеет в виду одноразовое выделение субсидии для СМИ, публикующих материалы социальной направленности. Трудно сказать почему, но информация об этом пришла обычным письмом 10 декабря прошлого года без всяких подписей и каких-то особых условий. Было лишь два требования: экстренно, в течение ТРЁХ ДНЕЙ организовать и провести региональный конкурс между ВСЕМИ СМИ региона. Организовать эту работу было невозможно физически, но средства, видимо, оказавшиеся в распоряжении СЖР, упускать было нельзя.

Анисимова-Калинович узнала об этом раньше меня от крымских коллег и в телефонном разговоре настойчиво попросила субсидию выделить НТС. Кто её на это уполномочил – не знаюКогда я разобрался в чём дело, ответил Анисимовой-Калинович: в связи с невозможностью проведения, конкурса не будет, решение примет правление организации, Устав Союза это позволяет – на то и избран руководящий орган.

По электронной почте состоялся обмен мнениями среди членов правления. Мнение было таким: раз речь идёт о субсидии, выделяемой Союзом журналистов России, дать её нужно СМИ, максимально информационно содействующему в работе Севастопольскому отделению СЖР. Анисимовой-Калинович так и было сказано.

В ответ прозвучало: «Вы не любите НТС!».

Причём тут любовь?

Наверное, НТС её не хватает…

По факту субсидия – небольшая, 65 тыс. рублей – была выделена солидному городскому изданию, регулярно освещающему деятельность как нашей организации, так и постоянно публикующем качественные материалы социальной направленности.

Денег этих в руках ни Горбачев, никто другой из правления не держал. –

…Он допускает недопустимые высказывания в прессе и средствах массовой информации». – ЛОЖЬ: я не допускаю «недопустимых высказываний в прессе и средствах массовой информации».

Никто от меня никаких опровержений не требовал, к судебной ответственности не привлекал. Очевидно, Анисимова-Калинович огорчена моей публичной оценкой её ставшего знаменитым недавнего «телефонного разговора с Владимиром Владимировичем» в новостном блоке НТС.

Ну, что же, могу её снова огорчить: сей информационный «продукт» никакого отношения к журналистике не имеет. Это – жалкая пародия на жанр маститых пранкеров Вована и Лексуса. Пародия, топорно и бездарно сделанная, несущая репутационные потери как Севастополю, так и журналистам Города-ГерояВам это утверждение не нравится?

Ну, уж, дело вкуса: кому нравятся пельмени с медвежатиной, кому – пустые галушки на водопроводной воде. К слову, коллеги вам, Анисимова-Калинович, дали более жёсткие оценки. И вы это знаете, как прекрасно знают и многие «благодарные читатели и телезрители».

«Журналисты НТС категорически не согласны с политикой, которую проводил и проводит Сергей Горбачев в отношении журналистского сообщества. За пять лет местный союз ни разу не вступился ни за кого из журналистов, которые попадали под удар.

КОММЕНТАРИЙ: Лихо! Кого били? Кто находился под ударом?

Когда местное Правительство нарушало права журналистов НТС и «Форпоста», Севастопольское отделение Союза журналистов самоустранилось.

КОММЕНТАРИЙ: От чего самоустранилось? Мне неизвестны факты, когда ваши руководители – учредители, директора, редакторы подавали соответствующие иски о каких-то нарушениях в суд. Мне неизвестны и результаты судебных процессов по этой проблеме. Видимо, таковых не было. Значит, не было инициатив от ваших начальников, или не было реальных поводов. Все обращения, которые поступали от журналистов или коллективов, с нашей стороны НИКОГДА не оставались без последствий. Об этом сказано в материалах, представленных к отчетно-выборному собранию и опубликованных на сайте «журналист Севастополя». Не ленитесь – снизойдите, почитайте.

Нас без объяснения причин не пускали на заседания органов исполнительной власти, открытые для других СМИ; ограничивали доступ к чиновникам, обязав писать официальные запросы, на которые отвечали, в лучшем случае, неделю. Но председатель профессионального союза молчал.

КОММЕНТАРИЙ: существуют установленный порядок и требования Закона. Порядок – это аккредитация, что в переводе с значит «доверие». Если вас не аккредитовывали, значит, ВАМ НЕ ДОВЕРЯЮТ.

И на это, наверное, есть причины. Подумайте, какие.

Отмечу: в большинство «присутственных мест» допуск, в том числе журналистов, ограничен. Или это не так? Везде – «Гуляй, рванина!»?

Попробуй, журналист, зайти в здание Севастопольского Заксобрания! Или пройди в зал заседаний во время сессии!В отношении вашего негодования по вопросам предоставления материалов и срокам – адресуйте этот вопрос законодателям, которые установили соответствующие параметры. Если вам это не нравится обращайтесь к ним или в суд.

Такие обращения были?

Наверное, не было.

Потому не требуйте от регионального отделения Союза журналистов стремления подменить законодателей или правоохранителей.

В вашей же редакции наверняка есть юрист. Или мог бы быть – учредители ведь у вас люди заботливые. Мы – не прокуратура, чтобы инициировать соответствующие вещи. На это нет ни сил, ни кадров, ни соответствующей юридической подготовки – мы работаем на общественных началах. Потому мы в этой работе действуем, конкретно реагируя на конкретные обращения вполне конкретных журналистов. Были обращения – были и действия.

Что касается лично Горбачева, то, начиная с августа 2014 года и по май 2019-го, эта работа велась. И публично – в форме заявлений и интервью, и документально-официально, и в «рабочем порядке».

Кстати, в подавляющем большинстве случаев, недовольство чем-то проявляли только НТС и Форпост. А это – уже диагнозАдресую вас в этой связи к тем же опубликованным нами материалам. Хотел бы в этой связи также заметить: работа на эту тему не терпит крикливо-кликушествующего горлопанства и неугомонной болтовни.

Что же касается оперативного доступа к необходимым материалам и актуальной информации, то замечу: в решении этой задачи проявляется искусство и профессионализм журналиста, способного устанавливать эффективные коммуникации.

Если вы на это неспособны или с вами (лично, с вашим СМИ) не хотят иметь дела, то чиновник или любой другой источник информации всегда найдёт легитимный повод от вас отделаться.

И Горбачев тут ни при чем. Кстати, вы сами заявляете об информации, открытой «для других СМИ». Я не сомневаюсь, что в этих «других СМИ» работают обычные журналисты, а не Хомсы и Пинкертоны со Штирлицами, добывающие закрытую почему-то только для вас инфу.

«Также Горбачев был замечен в манипуляциях с грантами федерального Союза журналистов. В конце прошлого года СЖР уведомил всех председателей о том, что имеется возможность поощрить СМИ, поднимающие социальные темы. Горбачёв скрывал эту информацию, а когда журналисты НТС всё же получили её – заявил, что поддерживать он будет только те средства массовой информации, которые регулярно берут у него интервью. Запись телефонного разговора имеется в распоряжении редакции».

РЕПЛИКА: ну, по этому поводу я ответил выше. Это про «нелюбовь» Горбачева к НТС.

«При этом Горбачев подал заявку на «социальный» грант и добился финансовой поддержки двух собственных изданий».

ЛОЖЬ: Горбачев на собственные издания ни у кого ничего не просил и не получал. У меня, действительно, есть две зарегистрированные газеты – «Новый Черноморец» и «Третья оборона», выходящие с рваной периодичностью и издаваемые только на собственные средства.

Смею предположить, что Анисимова-Калинович о их существовании не знает.

Смею также предположить: по своей неосведомлённости или невежеству она всё напутала и ведёт речь о официально зарегистрированных печатных органах Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России – газете «Слово Севастополя» и альманахе «Севастопольская весна».

Если бы Анисимова-Калинович и её коллеги участвовали в жизни организации, где недавно состояли на учете, они бы получили их номера. Более того, могли бы там свободно публиковать свои материалы.

Докладываю: и на эти – подчеркну: не мои издания – никаких финансов Союз журналистов России не выделял.

«Абсолютно неэтична и история с исключением нашего коллеги из «Форпоста» (наверное, Анисимова-Калинович и НТС оговорились: из Форпоста мы Абрамова не исключали, наверное, речь ведётся всё-таки о СЖР).

ЛОЖЬ: за пять лет в нашей организации из Союза НИКТО исключен не был. В этой связи замечу: коллеги дважды ставили вопрос об исключении из СЖР за грубое нарушение Кодекса российского журналиста журналистов НТС. Изгнать из Союза коллеги требовали Маргариту Пронину и Антона Пархоменко. Подробнее об этом сказано в упомянутых материалах, подготовленных к Отчетно-выборному собранию и прозвучало на собрании в отчете региональной коллегии Большого Жюри.

Без ложной скромности отмечу: не позволил исключить их из Союза лично я, хотя в состав Большого Жюри не вхожу.

Присутствуя на коллегии, я, разумеется, выступил. К моему мнению члены Жюри прислушались.

«Воспользовавшись непрозрачной схемой, председатель снял с учета регионального отделения Сергея Абрамова – без его ведома и присутствия».

ЛОЖЬ: решение о снятии Абрамова с учёта было принято не Горбачевым, а единогласным решением правления 16 ноября 2018 года.

Замечу: коллеги давали весьма нелицеприятные оценки Абрамову, в том числе в личностном плане. Не вижу необходимости их излагать, лишь подчеркну: впечатление об этом персонаже вырисовывалось мало симпатичное.Более того, прозвучал упрек: зачем я его взял на учет, ибо некоторые коллеги, как оказалось, составили об этом деятеле мнение ещё в 2016 году в процессе общения с крымчанами на Форуме российской прессы Дагомысе. Я тогда (и впоследствии) лично узнал «интересные» вещи об этом персонаже…

В дополнение, скажу: Абрамов активничал со мною, переписываясь по электронной почте, когда мог бы свободно общаться «живьём» – жили-то мы в Москве в одной гостинице, если не на одном этаже. Участвовали в одних мероприятиях. Наверное, он полагал, что я его в праздничной журналистской толпе не разгляжу. От общения Абрамов тогда резко уклонился, вообще прервав связь.

Ещё замечу: если бы я знал, что Абрамов поедет в Москву от делегации Крыма, я бы не включал в нашу Севастопольскую делегацию его подчинённую Ласькову – ничего личного, но можно было бы отдать эту квоту представителю другого СМИ.

Ну, да ладно.

Важнее другое: мягко говоря, некорректный вопрос, адресованный ею заместителю министра транспорта России, меня просто огорошил. Не буду его повторять, но, поверьте: он был поставлен таким образом, что в нём уже был заложен ответ. Из этой пикантной ситуации замминистра вышел с честью, переведя ответ в шутливую тональность.

Я же стал размышлять: зачем журналистка от Севастополя, получив уникальный шанс, да ещё в присутствии журналистов из других регионов, даёт на таком уровне публичные оценки руководству Республики Крым?Будучи в Москве (о чем я до поры не знал), написав мне письмо, Абрамов обещал по моему возвращению из столицы передать материалы от Форпоста на творческий конкурс, который мы проводили. Разумеется, по возвращении из Москвы никто ничего не передал. Хотя редакция Форпоста находится в двух шагах от Морской библиотеки, где я бываю практически ежедневно. Говоря флотским языком, «матрос стал створиться и шхериться».

Стоит, пожалуй, сказать и о том, что, как всегда, на том заседании правления отсутствовал учредитель Форпоста и начальник Абрамова Кажанов.

«Уведомление журналист получил через четыре месяца по почте».

КОММЕНТАРИЙ: это не так. С момента снятия с учета Абрамова прошло не четыре, а два с половиной месяца. И сей факт объясняется очень просто. Было бы странным заниматься перепиской на фоне целого комплекса мероприятий, которые в городе мы проводили в связи со 100-летием Союза журналистов России.

Тем более, я «на 100 процентов» знал: и Кажанов, и Абрамов были прекрасно осведомлены о решении правления. Тем временем, выписку из протокола заседания правления я всё время таскал в портфеле, надеясь встретить «живьём» Абрамова или КажановаНо… парадокс! (или норма, чему есть понятное в этой ситуации объяснение) НИ АБРАМОВ, НИ КАЖАНОВ, НИКТО ИЗ ФОРПОСТА НИ В КАКИХ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НЕ УЧАСТВОВАЛИ.

29 ноября снова состоялось заседание правления, на которое Кажанов, его член, конечно же, снова не пришёл…

Никто из Форпоста не пришел и в Театр Луначарского, где 8 декабря около трёхсот журналистов Города-Героя собрались на юбилейный «Слёт журналистов всех поколений».

Вообще декабрь выдался очень напряжённым – было полно разных дел и забот, в том числе командировок. Короче говоря, об этом персонаже и выписке я как-то в суете позабыл. Потом – Новогодье с длинными каникулами…

Так и не увидев «живьем» Кажанова или Абрамова решил отправить документы письмом.

«СЕРГЕЙ АБРАМОВ, выпускающий редактор Севастопольского интернет-портала «ForPost»: «Когда я получил письмо, направил жалобу в Москву председателю Союза журналистов России Соловьёву».

РЕПЛИКА: почему же Абрамов сразу обратился в Москву, а не в правление «родной» организации или, скажем, в региональную коллегию Большого Жюри? Да это и понятно: родной она ему и не была.

Как стало понятно, таковой она не являлась и для Кажанова, чей ни анфас, ни профиль так и не посчастливилось лицезреть аж до Отчетно-выборного собрания.

К слову, на письмо с прилагаемой выпиской по «делу Абрамова» Кажанов, конечно же, не ответил.

«В ответ я получил письмо от Соловьёва (и такое же письмо ушло Горбачеву), в котором сказано, что Соловьев требует восстановить меня в Севастопольской организации Союза журналистов».

ЛОЖЬ: «требования», как говорит Абрамов, в письме не было. Председатель СЖР, ссылаясь на пункты 4.1, 4.2, 4.3 Устава Союза журналистов России говорил о необходимости восстановления Абрамова на учёте.

Не знаю, кто уважаемому Владимиру Геннадиевичу Соловьёву готовил проект письма-ответа, но отмечу: в указанных пунктах Устава СЖР говорится об исключении из Союза члена СЖР. Абрамова же никто не исключал.

Ну, любит парень Крым и Крымскую организацию, лоббирует на информационном поле чьи-то крымские интересы – пожалуйста, флаг – в руки!

Но использовать для этого площадку Севастопольского регионального отделения СЖР наша организация не позволит, что вновь было единогласно подтверждено на заседании правления 25 февраля этого года при рассмотрении письма Соловьева по «делу Абрамова».

«Я не скрывал, что я собирался предлагать свою кандидатуру в качестве возможного председателя Союза журналистов Севастополя на ближайшей отчетно-выборной конференции».

КОММЕНТАРИЙ: не знаю, что и перед кем, когда и сколько скрывал или публичил Абрамов, но в первый раз о его амбициозных претензиях «предлагать свою кандидатуру в качестве возможного председателя Союза журналистов Севастополя» я лично в первый услышал в «отчете-репортаже» НТС 19 июня, уже после отчетно-выборного собрания (честно говоря, не помню, сказал ли он об этом перед нашим собранием, взобравшись на сцену СЦКИ, хотя это по сути ничего не меняет).

Его рассуждений по поводу журналистских проблем я не слышал никогда, публикаций на эту тему вообще не видел – ни интервью, ни заметки, ни статьи.

С какого перепугу Абрамов, член СЖР с 2016 года, «нарисовавшийся» в Городе-Герое два года назад, решил возглавить Севастопольское региональное отделение СЖР, я не знаюНо поразмыслив, сопоставив факты, тенденции и обозначив явления, пришёл к выводу: этого персонажа затачивали далеко неглупые люди, мотивы и целеполагания которых, в общем-то, понятны.

«Эту ситуацию прокомментировал Сергей Кажанов, входивший в первый созыв правления местного союза. Он же предложил кандидатуру Сергея Горбачёва на пост председателя (наверное, речь о 2014 годе). Кажанов поддержал позицию НТС и ForPost и также решил выйти из состава севастопольского отделения».

РЕПЛИКА: об этом ничего не знаю – заявления Кажанов мне не передавал, тихо просидев в зале в течение всего Отчетно-выборного собрания. Ну, а уж как Кажанов входил «в первый созыв правления местного союза» я уже говорил – из 32 заседаний он соблаговолил посетить 7…

«СЕРГЕЙ КАЖАНОВ, член правления Севастопольского отделения Союза журналистов России (2014 – 2019)»

РЕМАРКА: в 2019 году его на правлении ни разу не наблюдали.

«По информации Сергея Кажанова, за пять лет численность городского союза сильно уменьшилась – с 200 в 2014-м году до 106 в 2019».

ЛОЖЬ И СЛОВЕСНАЯ ЭКВИЛИБРИСТИКА: это – не информация Кажанова, а искаженные данные с моих слов относительно численности нашей организации, прозвучавшие на собрании.

Кажанов просто не может обладать информацией по этому вопросу в силу ряда обстоятельств.

В данном материале не буду объяснять смысл цифр-чисел, чтобы не путать читателя. Отмечу лишь одно: упорядочен учет членов, работа эта продолжается, все, кто числился в списках – числится, но в связи с обязательной по факту ежегодной перерегистрацией членов пока есть разночтения.

«Он предположил, что тенденция продолжится и региональное отделение не будет развиваться…

РЕПЛИКА: эк, куда замахнулся «крупный специалист» по журналистике, неоднократно говоривший: «Я вообще-то не журналист». Да это и понятно.

…зато могут появиться альтернативные независимые организации из молодежи».

РЕПЛИКА: не исключаю такого. Ресурсов у хозяина Форпоста и НТС хватит на любое спонсорство и подобные проекты. Удивляюсь: почему это до сих пор не сделано?

«СЕРГЕЙ КАЖАНОВ, член правления Севастопольского отделения Союза журналистов России (2014 – 2019): «Собираться ради наград или грамот молодым людям неинтересно, а реальной защиты интересов журналистов, в том числе, в столкновениях с недобросовестными чиновниками или какими-то еще людьми они не получат».

РЕПЛИКА: ну, Сергей Петрович, тебе, капитану украинской милиции в «бандитские» 90-е, виднее. Особенно в отношении «каких-то ещё людей», «столкновений» и «защиты». Про награды и грамоты я особо не комментирую – очевидно, Сергей Петрович только и делал, что собирался в правлении нашей организации «ради наград или грамот», но молодёжь в упорной борьбе так и не смог привлечь. Делал это он 7 раз из 32 возможных.

«Еще хочу подчеркнуть важный момент – сегодня в правление включили Шишкина Петра Олеговича. Сотрудника, по-моему, Управления внутренней политики Правительства. Для меня это шокирующая информация, потому что это общественная организация, которая должна представлять интересы журналистов, и в правление входит чиновник, от которого априори нужно дистанцироваться максимально».

РЕПЛИКА: ну, Сергей Петрович, вы даёте! Перебор! Вам ли, депутату Заксобрания, активисту ОНФ, числившемуся в правлении нашего журналистского регионального отделения, об этом говорить! С чего это вы взяли, что профессиональный журналист, член Союза журналистов со времён, когда ваш Абрамов в шортиках ходил в детский сад, не может быть членом нашего правления?

Секретарями СЖР – просвещаю лично вас – являются не только депутаты Государственной Думы и чиновники, но и Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента Российской Федерации, Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, Чрезвычайный и полномочный посол Михаил Александрович Федотов. Вы, Сергей Петрович, может, всем порекомендуете: от него «априори нужно дистанцироваться максимально «Вопросы к работе Севастопольского отделения Союза журналистов были не только у нас. Надежда Хорошавцева с 2014 года входила в состав правления. После ухода съемочной группы НТС с заседания, она задала несколько неудобных вопросов о работе организации, в частности, о непрозрачной схеме сборов членских взносов – без банковских счетов и чеков».

«НАДЕЖДА ХОРОШАВЦЕВА, член правления Севастопольского отделения Союза журналистов России (2014 – 2019)».

ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМЫЙ КОММЕНТАРИЙ:

Надежда Семеновна Хорошавцева несколько раз заявляла: «Я вообще-то не журналист» – подчеркнём: почти точь в точь, как и Кажанов.

Случайное совпадение?

Наверное…

Отмечу: я, действительно, не видел никогда опубликованной ею хотя бы строчки. Наверное, не те издания мне попадались в руки…

Не скрою: с изумлением увидел её на нашем Отчётно-выборном собрании 19 июня – как и другие персонажи этого повествования, она тоже может выпрыгивать, как черт из табакерки.

«Кроме того, на заседании так и не прозвучал отчет о работе отделения. Документ опубликовали мелким шрифтом в газете, которую раздавали на входе в зал.

ЛОЖЬ: это утверждение НТС надуманно. Всё озвучить в докладе невозможно. Потому часть материалов была представлена каждому участнику собрания, опубликована на сайте. Такова современная практика любого форума любой организации. А шрифт? Кому жемчуг мелкий, кому – уксус сладкий.

Удивление вызвал и отчет ревизионной комиссии. Она состоит из трёх человек и, по Уставу, должна была проверить положение дел в отделении накануне перевыборов. О результатах отчитывалась Татьяна Воронина.

РЕПЛИКА: к сожалению, Ревизионная комиссия накануне собрания вместе собраться не смогла – один из её членов очень тяжело болен, другой – прервал связи с организацией, не заявляя о себе и не участвуя ни в каких наших мероприятиях более двух лет.

«В ходе заседания председателя Горбачева переизбрали ещё на пять лет, а также полностью изменили состав правления и ревизионной комиссии, зачистив их от недовольных».

НЕОБХОДИМОЕ ПОЯСНЕНИЕ: Горбачев был избран единогласно, что, честно говоря, удивляет. За мою кандидатуру, по моему мнению, абсолютно алогично проголосовали и недовольная Хорошавцева, и якобы вышедший из нашего отделения Кажанов, разглагольствовавший о «нормальном руководителе» в своём интервью.

Удивляет и рубрика «Вотум недоверия», под которой вышел на НТС «репортаж-отчет»: о каком вотуме и кому, какого и чьего недоверия идёт речь? И кого это «зачистили»?

ВСЕ РАБОТАВШИЕ В ВЫБОРНЫХ ОРГАНАХ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СЖР ПЕРЕИЗБРАНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ЕДИНОГЛАСНО. «Против» вообще не голосовал никто ни по одному вопросу повестки дня. Лишь было подано один-два «воздержавшихся» за некоторых представителей нашего актива.

МОЖНО БЫЛО БЫ ПРОКОМЕНТИРОВАТЬ в таком же формате и материал, появившийся на Форпосте. Но, наверное, делать этого не стоит – читатель и так утомился сим чтивом, если, конечно, дочитал до этого места. Публикация Форпоста – перепевка «отчета-репортажа» НТС.

Стоит, правда, отметить пару моментов из этой анонимной публикации.

Её заголовок: «Ведущие СМИ Севастополя вышли из состава региональной организации СЖР»

ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ И НЕСКРОМНОСТЬ: заявлять о своей «ведущей» роли уважающий своих коллег настоящий журналист не позволит никогда. Во-вторых, ни «ведущие СМИ», ни какие-то другие в составе нашего отделения никогда не числились – членство в Союзе индивидуальное, коллективного в нашем Уставе не предусмотрено. Так что речь идёт о конкретных членах СЖР, снявшихся у нас с учета. Такое решение они приняли индивидуально, хотя у многих сложилось впечатление, что сделано это консолидировано. Как в Армии – строем, по команде. Как в корпоративно-сетевой структуре. Или секте…

ОПЫТ ЖИЗНИ, прежде всего, флотской службы и общественной работы меня давно научил: в зрелом возрасте трудно приобрести истинных друзей – для этого есть детство и юность. Но всегда и в любом случае не нужно наживать врагов. Увы, но понимание этого постулата отнюдь не гарантирует невозможности их появления – тому, кто публичен и активен, всегда обеспечен рост скрытых противников или открытых оппонентов. Потому наверняка после публикации этого материала число если не врагов, но недоброжелателей у меня существенно прибавится. Также следует ожидать продолжения этого «Шапито» Ну, да что уж тут поделаешь: такова, как говорят французы, C’est La Vie.

И последнее. Герой Булгаковского «Собачьего сердца» профессор Филипп Филиппович Преображенский рекомендовал не читать до обеда советских газет. Наверное, мне, председателю журналистской организации Города-Героя и не следовало бы об этом говорить, но я скажу. Как обычный севастополец. Как читатель и зритель.

Хотел бы посоветовать севастопольцам, кто неравнодушен и вдумчив, не читать ForPost и не смотреть НТС ни до, ни после обеда. Как мы не читаем сейчас украинских газет и не смотрим порошенковско-коломойские зомбоящики. Чтобы не жить в туманящем мозги мире иллюзорно-амбициозных представлений о настоящем и будущем Севастополя. Впрочем, это касается и интерпретаций прошлого, в том числе совсем недавнего. Не читайте и не смотрите – обманут. В большом и малом…НАВЕРНОЕ, ПОСЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ…