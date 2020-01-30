Нужен ли Генеральный план Севастополю?

Принятие Генплана Севастополя в очередной раз откладывается. Об этом сообщил заместитель врио губернатора города Денис Солодовников.

По его словам, к концу III квартала этого года планируется только доработать проект основополагающего документа.

Как считают наблюдатели, такая медлительность правительства объясняется тем, что чиновники просто решили перестраховаться и не хотят выносить на обсуждения вопросы, которые могут вызвать споры и разногласия до выборов губернатора Севастополя.

Своя логика в этом есть.

Вспомним хотя бы те скандалы, которые буквально взорвали Севастополь в 2017 году при обсуждении предыдущего варианта Генплана.

Между тем, вице-премьер Марат Хуснуллин недавно заявил, что само наличие Генерального плана может стать помехой на пути развития современного города. Альтернативой градообразующему документу, по его мнению, может стать мастер-план, где сформировано пространственное видение города, а уточнять его можно уже с помощью проектов планировок.

Эта идея не нова. Впервые о ней заявил ещё в ноябре 2018 года Владимир Путин на заседании Госсовета.

Напомним, что президент РФ поручил правительству подготовить предложения, предусматривающие переход в градостроительной политике крупных городов от Генерального плана к документу, определяющему стратегические направления развития города.

Именно в этом и заключаются, по мнению Хуснуллина, новые подходы к развитию современных российских городов.

В своем интервью «РИА-Новости» Хуснуллин отметил, что необходимо разделить городское пространство на две части: исторический центр и остальную территорию.

Если в историческом центре необходимо строго регламентировать все строительные работы, то развитие второй части и должно определяться мастер-планом, в который можно вносить необходимые изменения.

Все это крайне актуально для строительной отрасли Севастополя, которая страдает как от нездоровой деятельности отдельных радетелей за сохранение культурного облика, так и от нехватки жилья. При этом оба этих процесса зачастую взаимосвязаны.

Вспомним хотя бы борца за сохранение фисташек – депутата Горелова. Защищая интересы города так, как он их себе представляет в одних случаях, в других, как на том же Матросском бульваре, Горелов в упор не видит вопиющих нарушений при т.н. «реконструкции» бульвара.

Между тем, вся эта возня уже выходит Севастополю боком.

Так, в 2019 году в Симферополе было ведено в эксплуатацию около 220 тысяч кв. метров жилья, в то время как в Севастополе — чуть более 100 тысяч.

По итогам прошлого года Севастополь впервые отстал от Симферополя по этому показателю и отстал, как мы наблюдаем, значительно.

И это при том, что спрос на первичное жилье в Севастополе превышает в 1,5 раза спрос в Симферополе.

Более того, согласно прогностическим оценкам, уже к 2022-23 годам практически все свободные участки земли будут освоены. Нас ждет резкий скачок цен на недвижимость.

Как утверждают аналитики, при таком развитии событий цена за квадратный метр в первичке может составить 200-230 тысяч рублей, что вполне сопоставимо с ценами в Москве.

Другой вопрос, что при таких ценах поток россиян, желающих покупать жилье в Севастополе, просто иссякнет. Такие цены сделают абсолютно недоступными квартиры для 99% севастопольцев.

Все это, как нам кажется, мало волнует и депутатов Заксобрания, основные политически силы региона, да и городских чиновников. Занятые исключительно удовлетворением своих собственных амбиций, они не думают о стратегическом развитии Севастополя, оставляя все главные проблемы на потом.







Четверг, 30 января 2020 г. 7775

Источник: Портал Информер