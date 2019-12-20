Нужен ли храм на Радиогорке в Севастополе?

Михаил Брицын и отец Михаил Викторов обсуждают ход работ по благоустройству

В последние дни внимание многих активных горожан оказалось приковано к Радиогорке, где возникла острая дискуссия по вопросу о необходимости строительства мемориального храма-часовни на бывшем Михайловском кладбище.

Появились репортажи в СМИ, а некоторые профессиональные общественники, не баловавшие этот отдаленный район своими посещениями, ринулись на Северную, где щедро раздавали интервью журналистам против храма.

Корреспондент «ИНФОРМЕРа» решил выяснить, что же происходит на самом деле…

Михайловское кладбище возникло в годы первой обороны Севастополя и получило название от расположенной неподалеку батареи. Здесь, в верховьях Старо-Северной балки, хоронили моряков Черноморского флота, отдавших свою жизнь за веру и Отечество.

После окончания Крымской войны захоронения на кладбище продолжались. Тут нашли последний приют 12 погибших моряков легендарного парохода «Веста», принявшего в июле 1877 года неравный бой с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд», 216 моряков с линкора «Императрица Мария», множество других офицеров и нижних чинов Черноморского флота. В период Второй героической обороны Севастополя также хоронили защитников города.

Памятник экипажу парохода «Веста»

В годы Великой Отечественной войны некрополь сильно пострадал и нуждался в реставрации. Но средств и желания у городских начальников вернуть городу историческую память, видимо, не было. Постепенно он превратился в полузаброшенный пустырь.

В начале 80-х годов на территории кладбища началось строительство жилых домов, детского сада и школы. Памятники перенесли на Братское кладбище, однако перезахоронение останков не делалось. Автор этих строк помнит, что, когда при строительстве домов копали котлованы, обнажались кости, которыми игрались дети.

Страшная, буквально апокалиптическая картина, много говорящая о нравах общества, забывшего долг памяти перед предками! Все, что осталось от кладбища, – участок в 17 соток, с памятником экипажу «Весты» в центре жилого микрорайона. На протяжении десятилетий за ним никто не ухаживал, он приходил в упадок. Проживавшим здесь горожанам приходилось преодолевать его по пути домой или на работу по уши в грязи. Везде валялись пустые бутылки, наркоманские шприцы, бытовые отходы…

Еще десять лет назад возникла идея строительства на бывшем некрополе мемориального храма- часовни. Идею поддержали и жители окрестных домов, поставившие свои подписи в ее поддержку. Прихожане общины св. апостола Филиппа своими силами выпололи сорняки, вывезли несколько машин строительного и бытового мусора, десятилетиями копившегося у аварийной теплотрассы, обустроили площадку для детей.

«Было много работы, – рассказывает настоятель общины отец Михаил (Викторов). – Мы обращались во все возможные инстанции с просьбами помочь благоустроить территорию. Писали в департамент городского хозяйства, ходатайствовали о восстановлении освещения. Ходили на прием к главе Нахимовского муниципалитета Михаилу Брицыну, чтобы он помог обустроить дорожку с твердым покрытием, по которой нормально могли бы ходить жители».

Михаил Брицын, возглавлявший в ту пору Нахимовский район, а сейчас депутат Законодательного собрания от Северной стороны, вспоминает, как он в первый раз побывал на улице Михайловская по приглашению православной общины: «Честно говоря, я был шокирован, насколько ужасно выглядел участок, сохранившийся от мемориального кладбища: заброшенный пустырь, мусор, а ведь это героическая страница истории Севастополя! Вы знаете, что в бюджетах районов не так уж много средств, но мы сразу же решили, что будем помогать, чем можем. В этом году удалось выделить средства на благоустройство общественного пространства около памятника экипажу «Весты». Сейчас работы завершаются: разбит сквер, высажены деревья, установлены скамейки и детские качели, информационные щиты с описанием истории воинского кладбища».

Казалось бы, можно радоваться, что в отдаленном микрорайоне, где нет общественных пространств, вместо пустыря со стихийной свалкой совместными усилиями верующих, районных и городских властей появилось благоустроенное место.

Однако нашлись и недовольные. В некоторых СМИ появились репортажи, в которых утверждается, что вместо запланированной часовни на бывшем кладбище появится храм высотой с многоэтажный дом, который займет всю территорию сквера, после чего в соцсетях разгорелась горячая дискуссия. Насколько эта информация соответствует действительности? С этим вопросом мы обратились к отцу Михаилу.

«Могу вас уверить, – ответил он, – что строительство такого большого храма не планируется. Многих людей пугает слово храм, потому что они представляют себе огромный собор, вроде Владимирского собора в Херсонесе. Но на самом деле отличие между храмом и часовней – исключительно богослужебное. В храме можно служить литургию, а в часовне — нет. И вопрос не в размерах. На выделенном участке земли действительно планируется построить храм-часовню, о котором давно просят многие жители Радиогорки, так как пожилым людям трудно добираться в другие микрорайоны. Но это будет небольшое здание размером 144 квадратных метров. Он будет занимать всего 8% от территории участка, оставшегося от бывшего кладбища, там останется место и для детской площадки, и сквера».

Корреспондент «ИНФОРМЕРа» побывал на Радиогорке, чтобы узнать, как жители относятся к идее строительства часовни.

Полунин Олег Владимирович, житель улицы Михайловская: «Считаю, что надо поддерживать такие начинания. В жизни людей должно быть что-то духовное, светлое. Слышал, что есть противники строительства храма, которые хотят видеть здесь кто-то парковку, кто-то спортивную площадку. Но мы же все здравые люди. Ведь это бывшее кладбище. Часовне там самое место. Мы должны относиться с уважением к памяти людей, которые защищали наш город. Поэтому мое мнение однозначно: хочу, чтобы здесь был храм».

Лариса Тютюнник, жительница Радиогорки: «Живу здесь давно, больше 10 лет. На месте, где планируется построить часовню, раньше был пустырь, напоминающий помойку, по которому бегали собаки. Памятник экипажу «Весте» постепенно разрушался, к чему прикладывали руку и мародеры. Никому до этого не было дела. Затем я заметила, что там появилась церковь в виде гаража и собираются на службы люди. И с этого момента стали происходить хорошие изменения.

В помещении нулевого этажа нашего дома, где раньше жили бомжи, решили открыть воскресную школу. И когда я проходила каждый день мимо будущей школы, то видела, как люди, жители нашего района, – а у нас район небольшой и все друг друга знают в лицо – делали своими силами ремонт.

Потом увидела, как устанавливают детскую площадку. И мне показалось, что это очень здорово, что у нас есть люди с активной жизненной позицией. Мне захотелось чем-то помочь, поскольку занимаюсь живописью, обратилась к батюшке и стала приходить в школу и бесплатно проводить занятия для детей и взрослых.

Я сама человек верующий, правда в церковь хожу нечасто. Но не вижу ничего плохого, если на месте бывшего кладбища будет часовня. Поскольку сегодня гараж, где проводятся службы, уже не может вместить всех желающих».

Кстати, удалось выяснить, что строительство колокольни при храме-часовне не планируется, поэтому опасение тех жителей соседних домов, которые волнуются, что по утрам в выходные дни их будет будить колокольный звон, абсолютно беспочвенные.

Вместо свалки и пустыря теперь на улице Михайловской скамейки, зелень и детские качели

«Хочу поблагодарить отца Михаила и тех неравнодушных жителей Радиогорки, которые привлекли внимание муниципалитета к плачевному состоянию территории бывшего воинского кладбища, – резюмирует Михаил Брицын. – Уверен, что созданное здесь общественное пространство станет одним из мест притяжения для жителей: ветеранов, пенсионеров, родителей с детьми.

Что касается храма, то знаю, что многие жители микрорайона поддерживают эту идею. Конечно, есть и противники. Никогда не бывает так, чтобы все думали одинаково. Знаю, что верующие настроены на конструктивный диалог, но и представителей противной стороны хочу попросить относиться к другим людям с пониманием и уважением.

И еще раз хочу напомнить, что благоустройство этой территории состоялось во многом благодаря усилиям отца Михаила и его общины. Думаю, что все хотят жить в уютном благоустроенном дворе, а для этого необходимо понять и услышать друг друга, чтобы совместными усилиями делать окружающий нас мир лучше».

Владимир Сергеев

Источник: Портал Информер