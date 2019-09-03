Няш-мяш, Севастополь будет наш?

В пылу вялотекущей избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Севастополя практически незамеченным прошел визит в Севастополь депутата ГД РФ Натальи Поклонской.

Незамеченным, подчеркнем, для большинства севастопольских СМИ и бизнес-элиты Севастополя.

Между тем, федеральные СМИ уделили этому внезапному визиту куда как больше внимания, вот почему.

Во-первых, это было связано с тем, что Наталья Поклонская выступала в медиа-центре Севастополя, который тесно аффилирован с Алексеем Чалым и, как говорят, существует только благодаря щедрым финансовым вливаниям со стороны бывшего «народного мэра».

Учитывая то, что Алексей Чалый весьма активно работал и сотрудничает с федеральными СМИ, любые темы, так или иначе, связанные с ним, получают всестороннее освещение в российских СМИ. Увы, но это факт.

Во-вторых, это произошло благодаря пристальному вниманию к персоне Натальи Поклонской.

Мы не будем перечислять все скандалы, связанные с Поклонской, скажем только одно: имиджмейкеры Натальи Владимировны прекрасно знают, что любое упоминание политика приводит к тому, что о нем не забывают, он постоянно остается на слуху.

Именно поэтому, а не только в силу эксцентричности самой Поклонской, она постоянно находится в центре скандалов. Более того, они направлены только на одно: позиционировать Поклонскую в качестве простого человека из народа, несистемного политика, который нарушает все неписаные правила политической игры и договоренности, а также бунтует против системы.

Вспомним феноменальный успех Владимира Зеленского на выборах президента Украины. За несколько месяцев шоумен превратился в яркую политическую звезду и легко сокрушил неповоротливых динозавров украинской политики, таких как Порошенко, Тимошенко и прочие.

Но эта технология была обкатана ещё в Германии в те незапамятные времена, когда еще никому не известный Адольф Гитлерделал только первые шаги в своей политической карьере.

«Политик-звезда», «политик новой формации», – в таких тонах отзывались о простом парне из народа.

А то, что за «простыми парнями» всегда стоят определенные политические и финансовые силы – всегда остается за пределами внимания восторженного обывателя.

Между тем, кроме Гитлера, в Германии было множество политических сил, которые выдвигали схожую политическую программу. Но их поведение, ментальность, методы политической борьбы, словом всё, что называется политической культурой, настолько надоели обывателям, что в реальной избирательной кампании они с треском проиграли харизматическому выскочке Адику Гитлеру.

И вся эта история, абсолютно с такими же результатами, произошла и в соседней Украине…

Значит ли это, что подобное может случиться и в России?

На роль российского Зеленского предлагали самые разнообразные фигуры, вроде Киркорова, Галкина и прочих затертых до дыр «звезд» унылой российской эстрады.

А как вам Наталья Поклонская в роли российского Зеленского?

Но вернемся в Севастополь.

Выступление Натальи Владимировны в чаловском медиа-центре свелось к набору уже привычных шаблонов и суждений о коррумпированной российской политической элите.

И в этот момент произошло то, чего никто не ждал. Поклонскую спросили о том, собирается ли она принимать участие в выборах губернатора Севастополя.

«Это колоссальная ответственность и доверие, которое надо будет потом оправдывать. Но, вы знаете, от меня не зависят подобные решения. Если будет желание и настрой со стороны севастопольцев, со стороны руководства, я – с большим удовольствием», – сказала Поклонская.

Скажем так, для политотдела редакции «ИНФОРМЕРа» в этом заявлении не было ничего необычного. О том, что Наталья Поклонская станет одним из ключевых игроков в севастопольской политике, нам стало известно от хорошо информированного источника ещё весной этого года. И это факт.

Как подчеркнул наш источник в определенных влиятельных московских кругах, введение в игру Поклонской было запланировано не год и не два тому назад, а гораздо раньше.

Между прочим, в том числе и поэтому никто из влиятельных фигур, которых сватали на должность губернатора Севастополя, на оную и не согласился. Ибо, все эти люди хорошо понимали последствия этого назначения.

Однако, как нам стало известно от влиятельного источника в правительстве Севастополя, врио губернатора Михаил Развожаевк этим рассуждениям относился с большим недоверием. Все рассказы о том, что Поклонская может претендовать на пост губернатора, он отметал на корню.

Заявление Поколонской, в котором она фактически дала свое согласие на участие в избирательной кампании, стало холодным душем для Развожаева.

Как рассказали нам сразу несколько источников из правительства Севастополя, первые часы после того, как ему донесли суть сказанного Поклонской, Развожаев находился в полной прострации. Затем, по своему обыкновению, он перешел к гиперактивной фазе – начались звонки важным персонам в Москве, жалобы, угрозы и даже шантаж.

В первопрестольной как могли успокоили Развожаева, но от сладких слов и заманчивых обещаний ВРИО лучше не стало.

Во-первых, он понял, что в будущей шахматной партии ему если и уготована роль пешки, то вовсе не той, которая станет ферзем.

Во-вторых, Развожаев осознал, что Алексей Чалый вовсе не является таким уж белым и пушистым, каким он показался ВРИО.

Будучи человеком системной формации, Развожаев не смог понять всех хитросплетений московской политики, да и роль Чалого он оценивал исключительно как роль провинциального недотепы, если не сказать дурачка. Потому врио и попался в хитро расставленные Чалым сети, запутался в них и полностью потерял контроль над происходящим в Севастополе.

Между тем, Развожаеву стоило бы вспомнить печальную судьбу двух предыдущих губернаторов Севастополя, которые стали жертвами интриг Чалого.

Но, как говорят в народе, умный учится на чужих ошибках, а дурак – на своих.

Оставим пока ВРИО в покое, порассуждаем над следующим вопросом. А почему Чалый решил сыграть в эту игру: Поклонская – губернатор Севастополя?

И здесь нам стоит вспомнить о проблеме 2024 года. В этот год окончательно закончатся полномочия президента РФ Владимир Путина.

Проблема 2024 года, по некоторым сведениям от источников, заслуживающих доверия, Владимир Путин может уйти с поста президента и раньше, становится краеугольной темой в российской политике.

Здесь необходимо отметить, что существуют два основных сценария того куда и как двинется постпутинская Россия.

Сторонники первого варианта ратуют за так называемый трансфер, то есть за медленный переход из одного состояния в другое.

Вот только осуществить этот трансфер в нынешних политических условиях невозможно. Этому мешают как субъективные, так и объективные обстоятельства.

И именно поэтому есть и другой сценарий, который можно условно назвать как революционный.

Согласно этому сценарию, предполагается в сжатые и короткие сроки провести полную перестройку всей страны, дабы она отвечала вызовам и требованиям современного мира. И когда мы говорим о перестройке, то делаем упор именно на тотальной перестройке всей Российской Федерации со всеми вытекающими, в том числе и для простого человека, отсюда последствия.

Скажем так, сладко не будет никому. Ни чиновнику, ни простому работяге. Но у России нет иного пути, через это тоже придется пройти, если мы хотим просто выжить.

А теперь, зная, что существуют два сценария трансформации постпутинской России, нетрудно понять, что есть и две основные группы, которые различаются тем, что пытаются осуществить два разных сценария.

Реальные люди, которые и служат опорой Алексею Чалому в Москве, поддерживают первый сценарий.

А те, кто ведет Поклонскую – второй.

Поэтому основная цель первой группы – заманить Поклонскую на пост губернатора Севастополя и утопить её повседневной коммунальной рутине.

Именно поэтому люди Чалого и вызвали на откровенность Наталью Владимировну, задав ей откровенно провокационной вопрос!

Получается так, что российский Зеленский погиб на старте?

Ведь, по нашим данным, Поклонской уже сделано политическое предложение от Алексея Чалого, оно во всех отношениях более чем щедрое.

Когда ты уже выиграл несмотря на то, что проиграл

Как бы ни так.

У второй группы есть своя контригра, которую она и осуществляет в данное время. Мы не будем говорить о том, что и как произойдет уже в ближайшее время, но будет более чем интересно.

Теперь вернемся к Развожаеву.

Какова его судьба в этом противостоянии двух групп?

Увы, но Развожаев не интересен ни одной из групп. Он представляет из себя тот тип российского чиновника, который исчезнет при любом сценарии.

Может быть, стоило отказаться?…

Продолжение следует…

Источник: Портал Информер