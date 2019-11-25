Обезьяны бегут из Украины (ВИДЕО)

Обезьян передали в Краснодарский зоопарк, где изъятые животные находятся под ветеринарным надзором.

«Сотрудники Ростовской таможни остановили легковой автомобиль, двигавшийся через российско-украинскую границу вне пункта пропуска. В багажнике машины находились 22 обезьяны (предположительно, зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС*) в пластиковых коробках для переноски домашних животных» , — сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

22 обезьяны, которых без сопроводительных документов пытались ввезти с Украины в Россию, задержали и изъяли сотрудники Ростовской таможни.

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