Обезьяны бегут из Украины (ВИДЕО)

25 ноября 2019     20
Обезьяны бегут из Украины (ВИДЕО)

22 обезьяны, которых без сопроводительных документов пытались ввезти с Украины в Россию, задержали и изъяли сотрудники Ростовской таможни.

«Сотрудники Ростовской таможни остановили легковой автомобиль, двигавшийся через российско-украинскую границу вне пункта пропуска. В багажнике машины находились 22 обезьяны (предположительно, зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС*) в пластиковых коробках для переноски домашних животных», — сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Обезьян передали в Краснодарский зоопарк, где изъятые животные находятся под ветеринарным надзором.



Понедельник, 25 ноября 2019 г. 128

Источник: Портал Информер

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