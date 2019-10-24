Обнародовано расписание поездов Москва–Симферополь и Петербург–Севастополь

Вагоны «Гранд Сервис Экспресс» на Ленинградском вокзале Москвы. Фото: Кирилл Балберов

В Сети появилось расписание двух поездов, которые уже до конца 2019 года должны быть запущены в Крым. Поезда получились довольно шустрыми, но время в пути все равно будет существенно дольше, чем до 2014 года, когда составы ходили напрямую.

На данный момент известно расписание двух основных поездов в Крым. Они сохранили номера, которые использовались до 2014 года, когда было прекращено сообщение с Крымом.

Как пойдут поезда в Крым

Раньше поезда в Крым шли с украинской стороны через Армянск и Джанкой. Здесь проложена электрифицированная двухпутная линия.

Направление поездов в Крым до 2014 года

После того как Украина лишилась Крыма, она закрыла движение поездов по своей территории в этот регион. Россия приняла решение о строительстве Крымского моста, в том числе его железнодорожной части. Теперь поезда в Крым пойдут через него.

Начало движения было запланировано на декабрь 2019 года, но запуск грузовых составов уже перенесли на 2020 год, а вот о переносе запуска пассажирского движения речи не шло.

Направление поездов в Крым с декабря 2019 года

Мост и дорога до Джанкоя будут неэлектрифицированы. То, что мост сдается без проводов, видно уже по фотографиям.

Фото: сайт Крымского моста

То есть в Крым поезд будет въезжать под тепловозом, а в Джанкое тепловоз поменяют на электровоз, который будет везти поезда дальше курортам.

Схема Крымской железной дороги

Москва – Симферополь

Итак, поезд №27/28 Москва–Симферополь будет обслуживаться двухэтажным составом из купейных вагонов и СВ. Из Москвы он будет отправляться с Казанского вокзала около полуночи – в 23:45, все следующие сутки проводить в пути и прибывать в Симферополь в 8:50 через день после отправления.

Обратный поезд будет уходить из столицы Крыма в 18:20 и прибывать в Москву в 5:10. Да, время прибытия – так себе, даже до открытия метро. Зато все, кто захотят, успеют на работу.

Вокзал Симферополя в марте 2019 года. Фото: Кирилл Балберов

Время в пути из Москвы в Крым составит 33 часа 5 минут, из Крыма – 34 часа 50 минут. Расписание получилось не очень шустрым. Я прогнозировал – около 30 часов . Длинные стоянки есть, но их не много. Вот, например, в Мичуринске 41 минута «туда» и 36 минут «обратно», есть две технические остановки без высадки-посадки пассажиров, довольно продолжительная стоянка в Ростове и Тамани.

Первая остановка на территории Крыма – станция Керчь-Южная. Это новая станция в Керчи, которая строится новой на железнодорожной линии, соединяющей мост с существующей железнодорожной веткой Керчь – Джанкой. Старая станция Керчь останется в стороне.

Другие станции в Крыму – Семь Колодезей, это ближайшая станция к курорту Щелкино на Азовском море (там, где знаменитые мыс Казантип, заброшенная АЭС и излюбленное место серферов), Владиславовка (ближайшая станция к Феодосии) и Джанкой, где поезд будет менять направление и тепловоз на электровоз.

Петербург – Севастополь

Второй поезд, расписание которого обнародовано – №7/8 – Петербург – Севастополь. Он будет обслуживаться обычными одноэтажными вагонами класса купе и плацкарт. Сейчас уже можно прокатиться на нем по маршруту Москва – Петербург.

Поезд будет отправляться с Московского вокзала Петербурга в 14:00. В Москве он будет в 21:50. Причем в Москве посадки не будет. Это связано с тем, что маршрут поезда не предусматривает технической возможности заезда на столичные вокзалы. Отсутствие тарифной стоянки в Москве означает, что прямого сообщения с Севастополем пока не будет.

Вокзал Севастополя. Фото: Кирилл Балберов

До 2014 года, напомню, основной московский поезд тоже всегда был симферопольским, но благодаря тому, что поезд из Петербурга заходил на Курский вокзал, люди могли доехать напрямую из Москвы в Севастополь. Скорее всего, позже будет назначен прямой поезд Москва – Севастополь, но он будет дополнительным, летним.

Симферополь петербургский поезд будет проезжать в 7:40, прибывая в Севастополь в 9:25. Обратно отправляться состав будет в 15:55 (Симферополь в 17:40) и прибывать в Петербург через день в 10:20.

Естественно на линии Москва – Петербург будут запланированы стоянки под пропуск «Сапсанов». Время в пути поезда Санкт-Петербург – Севастополь в направлении «туда» составит 43:25, обратно – 42:25, то есть без малого двое суток.

В среднем, новые поезда будут идти на 12-14 часов дольше, чем пять лет назад, когда они ходили напрямую, через Украину.

Дата начала движения пока не объявлена. Предполагалось, что поезда пойдут с ввода нового расписания 8 декабря, однако продажа билетов пока не открыта. По нашей информации, обслуживать составы будет не РЖД (из-за санкций), а компания «Гранд Сервис Экспресс». Официально это не было объявлено, но мы уверены.







Четверг, 24 октября 2019 г. 7519

Источник: Портал Информер