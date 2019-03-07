В Google заявили, что исправили обозначение Крыма на своих картах

В Google заявили, что исправили ошибку с обозначением Крыма на своих картах для некоторых пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

“Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ”, — заявил представитель компании.

В феврале глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Google Мариной Жунич сообщил, что в компании заверили, что Крым на картах обозначался как украинский по техпричинам, здесь нет политического подтекста.

Госдума дала Google месяц на исправление ошибки с обозначением Крыма, в противном случае депутаты обещали обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор для применения санкций в рамках законов.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя Google из-за неверного обозначения Крыма на его картах. Позже глава думского комитета по информполитике Леонид Левин сообщил, что официальный представитель Google проинформировал Госдуму, что Крым на территории РФ на его картах отображается как российский регион, а за рубежом — как спорная территория.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма “закрыт окончательно”.



crimea.ria.ru