Обращение севастопольца Глеба Якушина о совершении преступления

В редакцию «ИНФОРМЕРа» поступило обращение от севастопольца Глеба Якушина. Предлагаем ознакомиться с письмом.

«Врио губернатора Севастополя М.В. Развожаеву

МЧС Севастополя

Прокуратура Севастополя

СО СК РФ

В.В. Немцеву

А.А. Кулагину

Департамент образования Севастополя

12 сентября 2019 года я Глеб Якушин, проживающий на улице Советская, стал свидетелем совершения преступления.

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ООО «Сибирь» (г. Красноярск) не предприняло и не собирается предпринимать никаких действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



Согласно действующему контракту, фирма должна была завершить все работы еще в июле 2019 года. С тех пор прошло уже три месяца, а, как видно на фотографиях, работы не только не завершились, но и конца и края им не видно.



Напоминаю, что заказчиком строительных работ является ГКУ Управление по эксплуатации объектов народного хозяйства Севастополя. Проектной организацией выступило ООО «Инжсервис» (город Воронеж).

Будучи предупреждён об уголовной ответственности, предусмотренной ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос, я, Якушин Глеб Сергеевич, заявляю в правоохранительные органы о совершении преступления.Прошу считать данное заявление официальным».

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Суббота, 2 ноября 2019 г. 1598

Источник: Портал Информер