Общественники озеленят Гагаринский район Севастополя

12 ноября 2019     12
Общественники озеленят Гагаринский район Севастополя

Общественные организации «Севастопольские мамы» и «Наш Севастополь» высадят около 300 деревьев в Гагаринском районе в рамках акции «Пусть растут деревья, а не свалки!». Саженцы закуплены на средства, вырученные от собранного вторсырья.

Второй год в Севастополе некоммерческими общественными организациями реализуется проект «Пусть растут деревья, а не свалки!», который позволяет не только дополнительно озеленить наш город, но и привить культуру бережного отношения к природе.

В прошлом году «Севастопольские мамы» высадили 206 деревьев, в этом их – еще больше. К проекту присоединилась общественная организация «Наш Севастополь», которая провела акцию в детских садах и школах Гагаринского района.

В образовательных учреждениях было собрано почти 14 тонн макулатуры, что позволило закупить 233 саженца.

«Чтобы детям было интересно, мы организовали сбор макулатуры в игровом формате, в котором были и познавательные элементы, и дух соревнования. Учреждения соревновались друг с другом, кто займет призовые места на пьедестале почета по количеству собранной макулатуры. Почти 4 месяца до летних каникул мы собирали отработанную бумагу, после чего подвели итоги.

Проигравших нет – каждое учреждение получит саженцы, которые будут высажены детьми, коллективами и активистами «Нашего Севастополя». Несмотря на то, что макулатуру мы собирали весной, с высадкой не спешили – дождались самого благоприятного периода – осени – чтобы деревья прижились», – сказала Ольга Дронова, председатель общественной организации «Наш Севастополь».

Начиная с 13 ноября, деревья будут высажены в семи школах и шести детских садах. Кроме того, саженцы выделены для посадки на придомовой территории многоквартирных домов.

«Нет ничего прекраснее, чем делать наш город красивым. А что может быть прекраснее деревьев? – Разве что много деревьев. Катальпа и ленкоранская акация, сакура и ива Мацудана, слива Писсарди… Эти замечательные саженцы обязательно приживутся, окрепнут и будут радовать будущие поколения севастопольцев», – отметила Елена Голубева, председатель общественной организации «Севастопольские мамы».

«Впервые в нашем Севастополе общественниками осуществляется дополнительное озеленение в таком объеме. Это не разовая акция к праздникам, а планомерная работа на протяжении всего года. Сейчас муниципалитеты размещают миллионные закупки на озеленение и содержание территории. Мы же делаем это абсолютно бесплатно. Кроме того, ухаживать за новыми саженцами обязуются сами граждане – какая экономия для бюджета! Мы стремимся к тому, чтобы вернуть нашему Севастополю статус самого зеленого города, где дышится легко и глазу приятно», – заключила Ольга Дронова.

13 ноября деревья будут высажены в дошкольных учреждениях, 14 ноября – в школах, 15 ноября – во дворах.

Напомним, акция «Пусть растут деревья, а не свалки!» реализуется уже второй год СРОО «Севастопольские мамы». С начала года общественной организацией «Наш Севастополь» организован сбор макулатуры в образовательных учреждениях района. Рекордсменами среди школ стала гимназия №2, собравшая 4 тонны макулатуры.

Чемпионом среди дошкольных учреждений стал детский сад №131 – коллектив, дети и родители сдали 2 тонны макулатуры.

<!-- с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор -->



Вторник, 12 ноября 2019 г. 533

Источник: Портал Информер

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