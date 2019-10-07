Общественники Севастополя, не забывающие о пожилых

7 октября 2019     19
Общественники Севастополя, не забывающие о пожилых

Практически незаметно, без помпезности, концертов и танцев в Севастополе прошел День пожилого человека. Но в городе есть общественники, кто с уважением относятся к пожилым людям, помнят и знают, что такие даты не замечать мы не имеем права. Активисты Севастопольской региональной общественной организации «Севастопольские мамы» ко Дню пожилого человека готовились загодя.Ведь поздравить с днем пожилых людей ветеранов города, фронтовичек, жителей осажденного Севастополя для севастопольских мам уже стало доброй традицией. Потому и в этом году октябрь не стал исключением. Севастопольские мамы подготовили продовольственные наборы и отправились по адресам, в гости к ветеранам.«День добра и уважения, Международный день пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек, людей, кто растил нас, учил уму-разуму, кто и сейчас нас просто и самозабвенно любит. Этот праздник еще раз напомнил нам всем, что рядом живут люди, требующие нашей заботы и внимания. Поэтому в этом году мы поздравили 65 женщин-ветеранов. В акции добрых дел приняли участие сорок севастопольских мам. После окончания приятных мероприятий мы собрали отзывы-отчеты от наших волонтеров. Спасибо всем участникам – неравнодушным севастопольцам – за активную жизненную позицию», – сказала председатель СРОО «Севастопольские мамы»  Елена Голубева.

Связь поколений севастопольцев остается непрерывной. В акции добрых дел активно принимали участие и севастопольские школьники. Многие мамы со своими детьми приходили поздравлять ветеранов.

Вот что рассказали о гостевых визитах к ветеранам волонтеры организации.

Татьяна Я.«Как же любят ветераны, когда о них помнят и заботятся! Уже несколько раз мы поздравляли Нину Васильевну Сатымову с разными праздниками, каждый раз нас тепло встречали и благодарили. Вот и поздравления с Днём пожилого человека Нина Васильевна ждала, а мы ждали встречи. Нина Васильевна сердечно поблагодарила “Севмамы” за подарок. Ну, а я от всех нас пожелала ветерану войны и МВД крепкого здоровья, сил и бодрости духа! Будем жить!».

Юлия М.«В этот раз из всего списка ветеранов мне достались “мои” бабушки, которых я уже поздравляла или с Новым годом, или Днём победы. Это Тамара Васильевна Голубева, Елена Александровна Волкова, Инесса Павловна Давиденко. Все ветераны были рады видеть нас с сыном, передавали привет нашей мощной организации. И я хочу выразить благодарность организации “Севастопольские мамы” за возможность участвовать в добрых делах».

А вот отзыв, который сопряжен с еще одним осенним праздником, Днем учителя. Ветерана, педагога Ирину Савельевну Целио тоже не забыли севастопольские мамы.Елена П.«Вот и мы с сыном 1 октября навестили замечательную женщину Ирину Савельевну Целио.

Работала она учителем начальных классов, потом вышла замуж, выучилась на учителя русского языка, которым и трудилась сначала во 2-м интернате в Инкермане, а в дальнейшем – в 21 школе (сейчас 10 гимназия). Ирина Савельевна рассказала, что многие ученики со школы приходят её проведать и поздравить с праздниками. Мы вручили ей продуктовый набор, цветы и открытку, которую мой сын самостоятельно сделал. Ирина Савельевна была очень рада нашему приходу, благодарила нас и Севмам за внимание и подарки. Было очень приятно и мне, и сыну поучаствовать в таком мероприятии, порадовать человека!”.

Источник: Портал Информер

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