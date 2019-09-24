Объединение или разделение в Севастополе?

Для рождения глухого человека танцующие под музыку люди представляются безумцами, впавшими в активную фазу помешательства. Но случается и обратное.

Это когда на глазах сотен тысяч, а то миллионов прекрасно всё слышащих, видящих и всё понимающих совершенно адекватных людей некая группка активистов в помешательстве личных амбиций, фобий или самомнений ведёт себя по отношению к людям, как к толпе слепо-глухо-немых маразматиков, которым старается агрессивно навязать какую-то им одним интересную точку зрения.

Нечто подобное происходит в Севастополе с так называемым «монументом окончания Гражданской войны в России», который группка таких активистов пытается навязать нашему городу и нашей истории.

Начало этому «монументализму» в своё время положил олигарх А.Чалый своей хотелкой соорудить на мысе Хрустальный некий «музея исхода» и «памятник примирения», связанных также с событиями Гражданской войны.

Эта личная хотелка олигарха была и остаётся исключительно его личной хотелкой, словно избалованного ребёнка, не является отражением социального заказа современного российского общества на подобный музей и подобный памятник. Севастопольцы категорически возразили против олигархического каприза, его музейно-монументальная погремушка не состоялась.

Причём в неприятии выдвинутой А.Чалым концепции были едины и коммунисты, и монархисты, и анархисты, и партийно-беспартийные пенсионеры, и домохозяйки, и молодёжь, и Москва, и Кремль, и Правительство РФ, и президент страны.

За исключением, естественно, самого олигарха, его «команды» в Законодательном собрании города и отдельных местечковых «чалистов», тонким слоем размазанных по районам города и ряде городских СМИ.

Казалось бы, всё – аминь! Тема закрыта…

Ан, нет! Не тот человек «летающий че», чтобы отступать от своей гипертрофированной «звёздности» и считаться с мнением большинства людей. Что ему люди!.., так, мелкая пыль под ногами. Сдуть эту пыль со своего пути для олигарха лишь вопрос времени и попутного ветра.

А.Чалый потратил время в ущерб своей депутатской деятельности на благо города и организовал такой попутный ветер, «подтянув» под свою хотелку уже самого(!) министра культуры РФ В.Мединского и мега популярного и гига публичного «барина всея Руси» Н.Михалкова.

Эта «сладкая парочка» явилась в Севастополь «освящать»(!?) концепцию А.Чалого, но в несколько видоизменённом формате, а именно: вместо «музея исхода» и «памятника примирения» решено(!) взгромоздить «монумент окончания Гражданской войны».

Фактически те же фаберже, только в профиль…

Город на мгновение просто оторопел от такой… мммм… мягко говоря непрошенной навязчивости, исторической необразованности и истерической настойчивости.

Давайте будем разбираться.

Во-первых, в ноябре 1920 года не из одного Севастополя, а из всех портов Крыма уходила армия «белых» под командование барона Петра Николаевича Врангеля, именуемая ВСЮР – Вооружённые Силы Юга России – образованные в 1919 году соединением частей Добровольческой Армии под командование А.И.Деникина и частей Донского казачьего войска под командованием атамана П.Н Краснова при сохранении ОБЩЕГО командования над объединёнными частями командующим ВСЮР, которым стал Н.И.Деникин, а затем – П.Н.Врангель.

Эта армия была только ЧАСТЬЮ так называемого «белого движения», которое продолжило сопротивление так называемым «красным» на полях ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ Гражданской войны уже, в основном, за Уралом и после исхода ВСЮР из Крыма в эмиграцию в ноябре 1920 года.

Впрочем, Гражданская война продолжалась не только за Уралом после оставления «белыми» Севастополя. В марте 1921 года против «красных» восстали моряки Кронштадта вместе с рабочими Петрограда с лозунгом «За Советы без большевиков!».

Весь 1921 и 1922 годы «красные» воевали не только с «белыми», но и с «зелёными», под которыми именовались мощнейшие крестьянские восстания против «красных», особенно в Воронежской и Тамбовской губерниях.

Гражданская война закончилась в октябре 1922 года вхождением созданной большевиками Дальневосточной республики (ДВР) в состав РСФСР.

О чём вполне доходчиво объясняется в «красной» песне «По долинам и по взгорьям» следующими строками:

«По долинам и по взгорья

Шла дивизия вперёд,

Чтобы с боем взять Приморье –

Белой армии оплот…»…

Приморье – это никак не Крым.

«…Штурмовые ночи Спасска

Волочаевские дни…».

И Спасск и Волочаевск – это Дальний Восток.

«…И на Тихом океане

Свой закончила поход…».

А Тихий океан – это не Чёрное море.

Кстати, эта широко известная песня «красных» написана на мотив и музыку «Марша дроздовцев», полное название которого звучит так: «Из Румынии походом шёл Дроздовский славный полк».

В качестве справки: «дроздовцы», это личный состав одной их самых боеспособных частей «белого движения», созданной на основе 3-й стрелковой дивизии Добровольческой армии под командованием Михаила Гордеевича Дроздовского.

Дроздовский погиб на Кубани. При отступлении с Кубани в Крым «дроздовцы» забрали тело своего командира с собой, так как знали о надругательстве «красных» над могилами и останками вождей «белых».

Так тело Лавра Георгиевича Корнилова, одного из таких вождей, тайно похороненного в немецкой колонии Гначбау также на Кубани, было изъято из могилы, привезено в Екатеринодар, раздето, повешено на дереве и порублено шашками. Затем останки привязали к телеге и волоком по земле потащили за город, на помойку… Там останки пытались сжёчь, но сразу не получилось. Жгли два дня, кололи штыками, топтали ногами…

Зная об этом, «дроздовцы» вторично похоронили своего командира под другим именем в Севастополе, возле Малахова кургана, в Доковом овраге. Это там, где сейчас находится стадион севастопольского футбольного клуба и бывший кинотеатр Севастополь».

Раньше здесь было кладбище, на котором, кстати, была захоронена героиня Первой обороны города Даша Севастопольская. Куда делись все останки с этого кладбища – Бог весть…

Однако вернёмся к «монументу окончания Гражданской войны», который никакого исторического отношения к Севастополю не имеет.

Вот совсем никакого. Вообще.

Можно понять деятеля киноискусств Н.Михалкова, у которого – как у всякого творческого человека – эмоции превалируют над фактами, а в голове «по-кадрово» крутится сценарий, под диалоги которого подгоняется «круглая» столетняя дата 20 ноября 1920 года с «уходом Врангеля» из Севастополя. Ах, какой можно снять блок-бастер!..

Только жизнь – не кино, а история – не вольное толкование сценариста.

Можно понять В.Мединского, который, как в культуре, так и в истории ориентируется значительно хуже, чем в движении финансовых потоков вокруг них.

Можно понять А.Чалого, которому всё советское, как серпом по … и молотом туда же, и так хочется быть «столбовым аристократом» и «самодержцем града Севастополя».

Нельзя только понять, а зачем Севастополю весь этот… мммм… междусобойчик «на троих» странных дядячек на своей земле?

Кто ответит: чайки над Карантинной бухтой?.., депутаты Заксобрания?.., голуби с Приморского бульвара?.., общественники?

Во-вторых, исходя из элементарной логики для завершения гражданского процесса – уж если так хочется! – и придания окончанию войны завершённости, уместно начало и конец свести в одну точку. Туда, где находятся истоки произошедшего.

Вооружённый переворот в октябре 1917 года и захват в ходе этого переворота власти в стране «красными», с чем не согласилась часть населения Империи, именуемая затем «белыми» – произошёл в Петрограде. Именно там, в Петрограде образца октября 1917 года, и была запущена необратимая лавина случившейся следом Гражданской войны.

Уж если так хочется Чалому, Мединскому и Михалкову пропиариться на этой трагедии, то самое логичное для этого место – «колыбель революции», родившая Гражданскую войну. В город на Неве, а не на Чёрном море.

А мы из Севастополя посмотрим, как к этой идеи отнесутся ленинградцы.

Специально уточняю – именно ленинградцы!

Можно, конечно – как говорит молодёжь, «по приколу!» – попробовать установить «монумент окончания Гражданской войны» в Москве рядом с мавзолеем В.И.Ленина.

Даже любопытно, чем такая попытка закончилась бы? Зюганов вышел бы «на кулачки» с А.Чалым? Забавно…

В-третьих.

Речи у закладного камня «монумента» представителей группы «активистов» были маловразумительны, мало убедительны и совершенно не доказательны в выборе Севастополя и места в Севастополе под сей «монумент».

Судите сами, уважаемые севастопольцы и гости нашего города.

Н.Михалков сказал:

Аляповатый набор «и вашим и нашим».

А ведь в стране до сих пор нет единого понимания итогов октября 1917 года и последовавшей за ним КАТАСТРОФЫ для России. Точнее – кому катастрофы, а кому – пути в светлое завтра, когда с этого пути несогласных убирали пулей в затылок или штыком в живот. Впрочем, и статус кво порой стремились сохранить аналогичными методами.

Скорее в обществе и по сей день существует разнополюсное напряжение в оценках тех события, от которых искрит и сегодня.

Любая же неуклюжая попытка навязать людям некий единообразный эталон понимания в «огромной ядерной стране» памятником «Всем спасибо. Все свободны» – это не искра. Это – факел в бочку с бензином. Потому что действие это – преждевременное. Потому что 1917 год породил год 1991 – то есть развал уже не «белой», а «красной» Империи. И этот развал и поныне обильно кровоточит.

Табличку Маннергейму вешали? Вешали. Сбили на асфальт? Сбили. Кто? Так российские граждане!

Поэтому зачем же помогать изнутри тем, кто стремится снаружи Россию расколоть?

И если «…к этому событию у всех будет разное мнение…», то ошибка как раз в том, что создание места для возможной открытой и жёсткой конфронтации разных мнений вплоть до рукопашных схваток возле такого «монумента» – вполне возможный итог его псевдо полезной загрузки.

В Севастополе уже как-то возили бочку с дерьмом к памятнику Ленину.

Так что не надо, господин Михалков, становится в нашем городе «чужим среди своих».

В.Мединский сказал:

В чём особая актуальность? В том, что в стране, типа, опять: «…верхи не могут, а низы не хотят?». Ну, разве что ВСЕ «низы» не хотят пресловутый ЕГЭ в школах, а «верхи» этого не понимают в силу далёкой от народа «верхности»?

Может быть, господин Мединский, уничтожение названия «Музей героической Обороны и освобождения Севастополя» и замена его на некий «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» с лишением десятков тысяч ГЕРОЕВ, защищавших и оборонявших наш город, ВЕЧНОГО права в нашей истории оставаться героями – вызывает гнев ВСЕХ севастопольцев?

Да, вызывает. И гнев – это ещё мягко сказано… Ну, так вы и есть его автор, этого гнева, господин министр культуры. Но не только гнева нас, живущих.

Бойцы и командиры, героически защищавшие и освобождавшие Севастополь, из могил и с небес вопиют на вашу голову проклятья, Мединский, в то время как у закладного камня вы рассуждаете об «…ужасах быстрых перемен…».

Нет ничего ужаснее для воина, чем предательство своих, Мединский, через десятилетия ещё раз убивающих их выстрелом в спину. А вы именно это и сделали переименованием музея.

Министр культуры РФ В.Мединский так и не понял, что сам лично своим решением о переименовании музея развязал свою личную войну с гражданским обществом Город-героя Севастополя, но рассуждает о «…законе и порядке в нашей стране…».

Михаил Развожаев, врио губернатора города, человек в Севастополе новый и к его по смыслу правильным словам:

Позволю себе, как коренной севастополец, добавить несколько нюансов.

ВЕСЬ Севастополь – это ЕДИНЫЙ огромный монумент всем примирениям, всем пониманиям, всем началам и всем завершениям некоторых тяжелейших для России войны 18-20 веков, включая сюда и братоубийственную 1918-1922 годов Гражданскую войну.

Только единство это гармонично и бесконфликтно складывается между собой из многочисленных ОТДЕЛЬНЫХ памятников и памятных знаков царской, советской и современной истории России. И людям, и события.

В России просто нет другого места по такой насыщенности памятниками и памятными знаками рядом друг другом, отражающих столь, порой, взаимоисключающие мировоззренческие векторы и генезисы.

У нас в городе, например, на улице имени Ленина, ставившего своей задачей разрушение до основания Монархии в России, стоит памятник Самодержавной Императрице Екатерине II. А сам Владимир Ильич, также памятником, стоит не далее, чем в 300 метров от царицы.

Памятник «Затопленным кораблям», матросы с которых, сойдя на берег, отдавали свои жизни на бастионах за самодержавие, расположен напротив места, где уже других матросов, поднявших бунт против власти, самодержавная власть расстреливала.

И так далее и тому подобное.

Поэтому искусственно надуманный и насильно навязываемый Севастополю «монумент окончания Гражданской войны» представляет собой совершенно ненужное обременение пустышкой нашей севастопольской истории и обречён на неприятие его городом.

Связанные с войной монументы ставят, в том числе, или в честь победы в войне, или в память о павших в ней за правое дело во имя Отечества.

В Гражданская войне было две правды – у каждой стороны своя. И ни одна из них не победила, потому что сегодня нет ни «белой» Империи, ни «красной».

На земле не было, и нет места, где бы ТОТ юнкер облобызался с ТЕМ комиссаром. Даже сегодня. Не нам их примирять. Их всех давно в горним мире примирил и рассудил Господь.

Влад Серпухов

Источник: Портал Информер