Объективный анализ губернаторства Дмитрия Овсянникова

Чем запомнился экс-губернатор Севастополя – читайте материал «ИНФОРМЕРа».

Плюсы губернаторства:

– За три года Севастополь вошёл в двадцатку лучших городов РФ по качеству жизни, в 2015 году был на 72 месте.

– Рост денежных доходов населения за 2018 год составил 107 %. Такие показатели вывели Севастополь на третье место в РФ.

– По темпам роста заработной платы за первое полугодие 2019 года город вышел на первое место в ЮФО, опередив Краснодарский край и Ростовскую область.

– Среднемесячная зарплата работников по полному кругу организаций в целом по экономике за указанный период составила 31,4 тыс. рубля.

– Уровень безработицы составил 0,21%. Следовательно, Севастополь занял лидирующую позицию в ЮФО.

– За два года численность населения выросла на 15%. 93 тысячи севастопольцев получают социальные выплаты из городского бюджета. Введены доплаты молодым специалистам в сфере образования и здравоохранения.

– Увеличение продолжительности жизни в городе на 2,3 года. Теперь она составляет 74 года.

– Снижение общей, детской и младенческой смертности. По этим показателям Севастополь занимает второе место по РФ. Согласно официальной статистике, зафиксировано снижение общей смертности до 12,2% и младенческой смертности за два года с показателя 4,72% до 2,8% в 2018 году.

– Прирост детей в детских садах составил 54,3% и школах 24% (самый большой прирост в стране).

– Появилось девять ФАПов и пять врачебных амбулаторий. Обновлён парк машин медицинской скорой помощи.

– Внедрена программа «Бережливая поликлиника». Спроектированы три крупнейших больницы.

– Построены детские сады и две школы.

– Построен первый в Крыму кванториум и ЦМИТ (Центр молодежного инновационного творчества). – Севастополь занял первое место по темпам роста жилищного строительства в 2018 году. – В 2,6 раза увеличились объемы ввода жилья в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 789 человек расселены из аварийного жилья. В 800 жилых домах проведены работы по капитальному ремонту. 1,2 тыс. подъездов отремонтировано.

– Севастополь на восьмом месте среди 40 регионов с наилучшими результатами роста экономического потенциала.

– Экономически активно население выросло на 19,5% или 34,2 тыс. человек. Самый большой прирост в России.

– Четвертое место в России по темпам снижения неформальной занятости.

– Бюджет города вырос с 18 млрд руб. по итогам 2015 до 55 млрд руб. в 2019 году.

– По темпам роста налогового потенциала Севастополь вошёл в десятку лучших регионов России, по оценке Минфина РФ.

– Инвестиции выросли в 6,2 раза доля внебюджетных средств превысила 50%. В 2018 году инвестиции составили 40,5 млн рублей.

– Севастополь вошёл в двадцатку самых благоустроенных городов России.

– Благоустроено 17 парков и общественных пространств. Отремонтировано 454 городских дворов. Построено 302 спортивных и 370 детских площадок.

– Закуплено 293 единицы нового подвижного состава общественного транспорта. – Выполнен переход на государственный контракт, обеспечен льготный проезд, внедрён электронный учёт в сфере общественного транспорта.

– В рамках проекта «Умный город» установлено 80 остановочных комплексов.

– Организована стоянка авто на пл. Нахимова, хотя я лично против этого.

– Налажен ежедневный приём корреспонденции от предпринимателей, общественности и физлиц.

– Открыт проблемный дом на Корчагина. Правительство обратилось в компанию «ИнтерСтрой», которая за свой счёт достроила многодстрадальный объект.



Минусы:

скандал с проживанием в пансионате «Изумруд». Мол, наели и наотдыхали на 3 миллиона рублей и не расплатились. – Громкийв пансионате «Изумруд». Мол, наели и наотдыхалии не расплатились. – Созданием связки Чалый-Овсянников. С подачи амбициозного олигарха новый врио категорически отказывается наладить контакт с представителями других политических сил, общественности, уважаемыми горожанами и выслушать их мнение по ситуации в городе, нарушая тем самым принцип политического нейтралитета. После он поссорился с «командой Чалого» и не мог наладить контакт. – Миграция в Севастополь «ценных кадров» из Удмуртии, Сургута и Заречного, которые заняли ключевые посты в правительстве города. – Лоббирование интересов бизнеса, так или иначе связанного с именем олигарха Чалого. Лоббирование за бюджетный счет в ущерб безопасности Севастополя, а, возможно, и всей России;

– Попытка забрать у севастопольских студентов и преподавателей необходимого для полноценной организации учебного и научного процесса комплекса Банковской Академии; – Проблемы с выполнением Федеральной целевой программы – инфраструктурных объектов. – Скандал с очистными сооружениями «Южные». 2 млрд рублей аванса подрядчику пропали в лопнувшем «ОФК-банке». – Полный провал создания жизненно необходимых медицинских учреждений — онкологического центра, инфекционной больницы и больницы скорой медицинской помощи. Их даже не начали строить. – Неспособность наладить взаимоотношения с местными элитами и лидерами политических партий. – Слабое управление государственным имуществом, банкротство севастопольской автозаправочный комплекс. – Скандал с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Источник: Портал Информер