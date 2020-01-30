Объем сданного в эксплуатацию жилья в Крыму снизился на 16%

30 января 2020     15
Объем сданного в эксплуатацию жилья в Крыму снизился на 16%

Объем сданного в эксплуатацию жилья в Крыму в прошлом году снизился на 16%. Об этом сообщила пресс-служба Крымстата.«Объем принятого в эксплуатацию жилья за 12 месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом снизился на 16%», – говорится в сообщении.В целом в 2019 году было введено в эксплуатацию 782,1 тыс кв. м общей площади жилых домов, из них 569,7 тыс кв.м построены индивидуальными застройщиками (в том числе 131,5 тыс кв. м на участках, предназначенных для ведения садоводства).

Отмечается, что при сравнении показателей введенного в эксплуатацию жилья прошлого и позапрошлого годов застройка на садоводческих участках не учитывалась.В денежном выражении объем работ по виду деятельности «строительство» в прошлом году составил 137,4 млрд рублей. Этот показатель сократился на 21,5% по сравнению с 2018 годом.

 

Строительными компаниями Симферополя выполнены 68,8% работ от общего объема строительства, еще 24,9% приходится на компании из Керчи, Ялты и Симферопольского района.



Четверг, 30 января 2020 г. 495

Источник: Портал Информер

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