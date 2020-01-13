Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония награждения проводится ежегодно.

Напомним, что 92-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.

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Список претендентов был оглашен в Лос-Анджелесе.

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар».

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