Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар».
Список претендентов был оглашен в Лос-Анджелесе.
Лучший фильм
«Ford против Ferrari»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Брачная история»
1917
«Однажды в… Голливуде»
«Паразиты»
Лучший фильм на иностранном языке
Corpus Christi
«Страна меда»
«Отверженные»
«Боль и слава»
«Паразиты»
Лучший режиссер
Мартин Скорсезе
Тодд Филипс
Сэм Мендес
Квентин Тарантино
Пон Джун-хо
Лучшая актриса:
Синтиа Эриво
Сирша Ронан
Скарлетт Йоханссон
Шарлиз Терон
Рене Зеллвегер
Лучший актер
Антонио Бандерас
Леонардо Ди Каприо
Адам Драйвер
Хоакин Феникс
Джонатан Прайс
Лучшая актриса второго плана
Кэти Бейтс «Дело Ричарда Джуэлла»
Лора Дерн «Брачная история»
Скарлетт Йоханссон «Кролик Джоджо»
Флоренс Пью «Маленькие женщины»
Марго Робби «Скандал»
Лучший актер второго плана
Том Хэнкс «Прекрасный день по соседству»
Энтони Хопкинс «Два Папы»
Аль Пачино «Ирландец»
Джо Пеши «Ирландец»
Брэд Питт «Однажды в… Голливуде»
Лучшая операторская работа
«Однажды в… Голливуде»
«Ирландец»
«Джокер»
«Маяк»
1917
Лучшие спецэффекты
«Мстители: Финал»
«Ирландец»
«Король Лев»
1917
«Звездные войны: Скайуокер. Восход».
Напомним, что 92-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония награждения проводится ежегодно.
Понедельник, 13 января 2020 г. 321
Источник: Портал Информер