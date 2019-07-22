Об обстановке в Севастополе на прошлой неделе

На аппаратном совещании под председательством и.о. губернатора Михаила Развожаева начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Александр Веселков доложил об обстановке в регионе.

«За отчётную неделю в Севастополе чрезвычайных ситуаций не произошло. Пожаров — 17 (техногенных — 7, неконтролируемых горений — 10), пострадавших нет, один погибший. Значительное снижение количества пожаров наблюдается на территории Гагаринского (минус 76), рост пожаров в Нахимовском районе (плюс 42).–>

Техногенные пожары произошли на базе отдыха в деревянном строении (1), автомобилях (2), строениях (2), садовом доме (один случай, один погибший). –>

На водных объектах — 4 происшествия, пострадавших — 3, один погибший.–>

16 июля с пляжа «Инжир» (Балаклавский район) был доставлен на катере гражданин 1990 года рождения с повреждённой артерией большого пальца правой руки. Была оказана первая медицинская помощь, затем пострадавший передан бригаде «скорой медицинской помощи». –>

На пляже «Серебряный» (Балаклавский район) силами спасателей Балаклавы пострадавший был транспортирован из труднодоступного места морского побережья, передан бригаде «скорой помощи».–>

21 июля на пляже «Омега» (Гагаринскй район) спасён утопающий – мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Реанимационные мероприятия дали положительный результат, он был передан бригаде скорой медицинской помощи.–>

19 июля на телефон службы «112» поступила информация о падении мужчины с высоты на скалах Черноморского побережья – Балаклавский район, мыс Фиолент. Спасателями главного управления МЧС в труднодоступном месте был обнаружен и эвакуирован гражданин 1986 года рождения, который в результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий на водных объектов остаётся таким же, число погибших стало меньше. –>

В горах происшествий не зарегистрировано. ДТП — 10, пострадавших — 15, один погибший. Аварий, по сравнению с прошлым годом, стало меньше. За неделю произошло 11 временных отключений — «Севастопольэнерго» (1 случай), «Водоканал» (9 случаев), Федеральное государственное унитарное предприятие «102 Предприятие электрических сетей» Министерства обороны Российской Федерации» (1 случай)», — проинформировал Веселков.

На горячую линию «1563» поступило 1000 обращений граждан, исполнено – 862, на контроле находятся – 138. Севастопольцы жалуются на сферу ЖКХ, электроснабжение, холодное водоснабжение.