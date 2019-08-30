Огнеборцы Севастополя тушили пожар в гимназии № 24, спасатель потерял сознание (ФОТО, ВИДЕО)

30 августа 2019     16
Огнеборцы Севастополя тушили пожар в гимназии № 24, спасатель потерял сознание (ФОТО, ВИДЕО)

Совершенствовать мастерство, оттачивать до мелочей комплекс действий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и помощь людям – такие задачи неизменно ставит перед сотрудниками сама служба в спасательном ведомстве.

В канун нового учебного года огнеборцы города-героя отработали действия по тушению пожара в образовательном учреждении: Главное управление МЧС России по Севастополю провело пожарно-тактические учения на территории гимназии № 24.

«По легенде учений, пожар, которому был присвоен второй ранг, произошёл в учебном классе площадью 50 м². Сотрудники школы в количестве 50-ти человек были эвакуированы. Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту и справились со своими задачами: потушили пожар, оказали помощь пострадавшим.

В зоне очага возгорания остался один из педагогов учебного заведения – он не мог эвакуироваться самостоятельно. Пожарные быстро его обнаружили, используя средства защиты органов дыхания, вывели его на свежий воздух и передали работникам скорой помощи», – рассказал заместитель начальника 1-го пожарно-спасательного отряда по городу Севастополю майор внутренней службы Сергей Гончаров.

Кроме того, сценарий тренировки подразумевал, что в ходе выполнения работ по тушению пожара в помещении гимназии потерял сознание один из огнеборцев.

Спасатели среагировали правильно и слаженно: немедленно пришли на подмогу пострадавшему товарищу, вынесли его из задымлённого здания и оказали первую медицинскую помощь.

В пожарно-тактических учениях МЧС на территории образовательного учреждения были задействованы по две автоцистерны от 1-й, 2-й и 6-й пожарно-спасательных частей, а также автолестница и автомобиль службы пожаротушения.

Всего 8 единиц техники и 35 человек личного состава.


Пятница, 30 августа 2019 г. 2000

Источник: Портал Информер

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