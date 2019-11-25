Огненный шар пролетел над США

25 ноября 2019     13
Огненный шар пролетел над США

Над округом Полк, штат Орегон (США), пролетел громадный огненный шар.

Фотографии с места появились в Сети.

Местные жители подумали, что на кадрах запечатлено крушение самолета. Однако никаких обломков в районе найдено не было.

При этом, как рассказали в местной полиции, для поисков были использованы все возможные системы авиационного слежения.

Полиция в конечном итоге пришла к выводу, что таинственный «огненный шар», скорее всего, был метеором.

Тем не менее, эту версию опровергают местные жители, ставшие свидетелями таинственного явления.

«Я видел метеоры и раньше. Они ярко белые и исчезают за пять секунд. Этот летел слишком долго», – рассказал автор фотографий Ричард Романо KATU News.

В Сети предполагают, что огненный шар – не что иное, как НЛО.

Некоторые пользователи более оригинальны в своих ответах. Они шутят, что на фото попали супермен или загоревшееся изобретение Илона Маска. 



Понедельник, 25 ноября 2019 г. 140

Источник: Портал Информер

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