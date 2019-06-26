Один из самых малоскандальных политиков, но прекословить ему – себе дороже! 22 26 июня 2019 Будущий политический деятель появился на свет 26 июня 1944 года в Орловской области в деревне Мымрино, и стал сыном и внуком сельских учителей. Его детские годы пришлись на тяжелую послевоенную пору. Отец вернулся с фронта безногим и впоследствии умер от ран. В хозяйстве у них имелся большой сад фруктовых деревьев, пасека, куры, кролики, ухаживать за которыми с раннего возраста помогал Геннадий. Геннадий Зюганов в детстве –> Получив в 1961 году аттестат, он продолжил семейную традицию и остался учительствовать в родной школе, а через год стал студентом физмата Орловского пединститута. Со второго курса он был призван на срочную службу в армии, проходил ее с 1963 по 1966 год в ГДР в подразделении специальной разведки, стал коммунистом. Геннадий Зюганов (справа) во время службы в армии –> Демобилизовавшись, он вернулся в альма-матер, где вместе с учебой занимался общественной и партийной работой, в частности, обладая хорошим чувством юмора и смекалкой, возглавлял команду КВН своего факультета. В 1969-м он окончил вуз с красным дипломом и в течение года там же трудился на кафедре высшей математики. Со своей будущей женой Зюганов познакомился еще в школе

В институт поступали вместе. Он – на физмат, она – на истфак.

В 1970-м его избрали депутатом облсовета и горсовета Орла. С 1972 года он перешел на комсомольскую работу, занимая должность первого секретаря областного комитета. В период 1972-1978 гг. – являлся секретарем горкома партии. Затем он принял решение получить политическое образование и поступил в Академию общественных наук при ЦК компартии, затем был зачислен на экстернатную форму обучения в аспирантуру при ней, защитил квалификационную работу и получил ученую степень кандидата наук. В 1983-м выпускник АОН перешел на работу в ЦК, где курировал вопросы идеологии и строительства. После падения путчистов в 1991-м Зюганов был одним из инициаторов возрождения компартии. На первом учредительном съезде его избрали председателем ЦК. Он вошел также в несколько политических объединений (во Фронт национального спасения, в Народно-патриотический союз и пр.), возглавил Центральный исполком своей политсилы. В 1993-м политик был избран депутатом парламента, затем стал во главе фракции КПРФ, а через два года возглавил ЦК компартии. Впоследствии – регулярно становился парламентарием и лидером коммунистов. С 1996 года он являлся также членом органа межпарламентского сотрудничества – ПАСЕ. Зюганов участвовал чуть ли не во всех президентских гонках, кроме 2004-го (тогда он выставил депутата ГД Николая Харитонова, не члена КПРФ) и 2018-го (на выборы пошел директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, также не коммунист). Но четыре-то раза сам шел «в президенты». Каждый раз ему доставалось второе место. Только вот проценты у этого второго места становились все меньше и меньше: коммунисты скатились с 40,31% (во втором туре) в 1996-м до 11,77% в 2018-м.. Зюганов – один из самых малоскандальных политиков. Возможно, потому, что КПРФ – достаточно закрытая организация. Но и вокруг него периодически закипают страсти. Так, недавно журналисты FLB, проанализировав декларации Геннадия Андреевича, выяснили, что в 2015-м ему удалось-таки приватизировать госдачу – коттедж №29 в элитном поселке Снегири, – на которой он постоянно живет уже четверть века. А ведь еще в 2014-м Геннадий Андреевич сетовал в одном из интервью: «Это не моя дача. Мне ее так и не продали. Это дача государственная. Я арендую у Думы, у президентской команды. И живу здесь почти двадцать лет. Это самый маленький домик в этом огромном поселке». К слову, ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Снегири» Управделами президента РФ – любимое загородное место не только лидера коммунистов, но и самой партии: там проводятся различные мероприятия КПРФ.