Один из самых малоскандальных политиков, но прекословить ему – себе дороже!
26 июня 2019 22
Будущий политический деятель появился на свет 26 июня 1944 года в Орловской области в деревне Мымрино, и стал сыном и внуком сельских учителей. Его детские годы пришлись на тяжелую послевоенную пору. Отец вернулся с фронта безногим и впоследствии умер от ран. В хозяйстве у них имелся большой сад фруктовых деревьев, пасека, куры, кролики, ухаживать за которыми с раннего возраста помогал Геннадий.
Геннадий Зюганов в детстве
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Получив в 1961 году аттестат, он продолжил семейную традицию и остался учительствовать в родной школе, а через год стал студентом физмата Орловского пединститута.
Со второго курса он был призван на срочную службу в армии, проходил ее с 1963 по 1966 год в ГДР в подразделении специальной разведки, стал коммунистом.
Геннадий Зюганов (справа) во время службы в армии
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Демобилизовавшись, он вернулся в альма-матер, где вместе с учебой занимался общественной и партийной работой, в частности, обладая хорошим чувством юмора и смекалкой, возглавлял команду КВН своего факультета. В 1969-м он окончил вуз с красным дипломом и в течение года там же трудился на кафедре высшей математики.
Со своей будущей женой Зюганов познакомился еще в школе
В институт поступали вместе. Он – на физмат, она – на истфак.