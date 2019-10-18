Один из самых сильнейших боксёров мира Денис Лебедев. «Миссия чемпиона» в Севастополе (ФОТО, ВИДЕО)

18 октября 2019     20
Один из самых сильнейших боксёров мира Денис Лебедев

12 октября в клубе смешанных боевых единоборств «Анаконда» прошла открытая всеобщая тренировка для спортсменов всех видов контактного боя в разделе «бокс».

По приглашению Федерации «ММА» и севастопольского филиала Российского союза боевых искусств (РСБИ), в рамках проекта «Миссия чемпиона», для севастопольских единоборцев мастер-класс провёл один из самых сильнейших боксеров-профессионалов мира – Денис Лебедев.

За три часа интереснейшей тренировки Денис Лебедев открыл севастопольским ребятам не только секреты боксерской техники, благодаря которым он стал чемпионом мира, но и поделился жизненным опытом, заострил внимание на общечеловеческих принципах (дружба, взаимоуважение, честность и принципиальность).

Побывал на мастер-классе силовой тренер Лебедева – Александр Орлов. Он показал начинающим спортсменам множество упражнений, которые нужно обязательно включать в разминку, как правильно закачивать травмированные суставы, укреплять кисти рук, что очень важно для сильного удара.

Справка:

Денис Лебедев – российский боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории (до 91,71 кг). Чемпион мира по версии IBF (2016), чемпион мира по версии WBA (2012-2018). В своей карьере Лебедев провел 35 поединков, в которых одержал 32 победы и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся. 

«Проект «Миссия чемпиона» проходит в Севастополе уже в пятнадцатый раз и направлен он, прежде всего, на объединение спортсменов из разных видов единоборств, воспитывает чувство дружбы и взаимовыручки, а также повышает уровень бойцовских навыков. Мастер-класс прошел на высоком профессиональном уровне при полном аншлаге», – отметил президент Федерации ММА Севастополя, исполнительный директор Севастопольского филиала Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ) Сергей Кот.



Пятница, 18 октября 2019 г. 458

Источник: Портал Информер

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