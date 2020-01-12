Однофамильцы или родственники заполонили избирательные комиссии в Севастополе?

Вот мы окончательно и полноценно вошли в 2020 год. Конечно, каждого из нас в этом году ожидает множество событий, больших и маленьких, из тех, что в обиходе называются «текучка».

Но не будем забывать, что это выборный год. В сентябре нам предстоят дополнительные выборы в Законодательное Собрание города и выборы губернатора.

Все, кто регулярно участвуют в избирательных процессах, понимают, что выборы начинаются на следующий день после окончания предыдущих. Если серьезные кандидатуры на выборы губернатора, не считая естественно Михаила Развожаева, ещё не заявили о себе, а только прощупывают поле, да и то, в основном в столице, то на дополнительные выборы в Заксобрание, вместо выбывшей Екатерины Алтабаевой, уже более-менее явно обозначились пять кандидатов. А ведь это только первые дни нового года. Определенно, состав кандидатов может меняться, но количество их увеличится.

Если не считать нечистых технологических приемов, которыми изобилуют избирательные кампании, (партии –спойлеры, кандидаты- двойники, и т.д.) то, по моим наблюдениям довольно слабым местом у кандидатов являются их наблюдатели на избирательных участках.

Если с агитаторами проводится хоть какая-то предварительная работа, то наблюдатели, приходя на участки, толком не знают, ни своих прав, ни своих обязанностей и даже не понимают за чем, собственно они должны наблюдать

Если кандидату хочется пройти выборы с высоко поднятой головой, вне зависимости от полученного в финале результата, то наблюдателей подбирать и готовить надо уже сегодня.

Давайте мельком, очень поверхностно оценим сегодняшнее политическое поле.

По данным Управления министерства юстиции по Республике Крым и Севастополю, в городе зарегистрировано 25 региональных отделений политических партий.

Вряд ли большинство читателей сходу вспомнят более чем пять –шесть, в лучшем случае, десять партий. Но к выборам начинают «оживать» ранее неизвестные партийные объединения, у которых неожиданно появляется финансирование и доступ к средствам массовой информации. Что является одним из косвенных признаков партии –спойлера.

«Спойлер (англ. spoiler от spoil — «портить») — кандидат или партия на выборах, который не имеет шансов победить, но оттягивает на себя часть голосов у другого кандидата со сходной символикой или программой»

Лучше уже заранее, сегодня изучить этот список.

Как пример приведу два партийных объединения. Это партия «Народный альянс» и партия «Гражданская позиция», оба отделения зарегистрированы в один день – 19 января 2015 года.

Председателем реготделения партии «Народный альянс» является Меметов Абибулла Зуберович, а председателем партии «Гражданская позиция» Меметов Асан Абибуллаевич, оба отделения зарегистрированы в Селе Полюшко, по ул. Садовая, по одному адресу (данные из открытых источников).

Те, кто занимается политическим анализом, обязаны исходить из принципа презумпции правомерности и добропорядочности. Особо подчеркну, что две вышеназванные политические партии привел только и исключительно для примера, не имея ни малейших оснований, в чем- либо их упрекнуть или заподозрить.

Скорее это всего лишь признак, по которому определяется, деятельность каких партийных объединений должна быть проанализирована в первую очередь.

Пусть здесь сработает Израильский принцип: «У нас ядерного оружия нет, но если потребуется, то мы его применим».

Естественно анализируя деятельность партийных объединений, мы волей – неволей хотим узнать финансовое состояние региональных партийных отделений. Закон нам это позволяет, поскольку считается, что финансовая деятельность партий должна быть открыта и прозрачна. Здесь как с женой Цезаря, которая должна быть вне подозрений.

Статья 35 Федерального закона «О политических партиях»

Сведения о поступлении и расходовании средств политической партии, ее региональных отделений размещаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательной комиссией субъекта Российской Федерации на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования в течение месяца со дня окончания периода их представления за соответствующий квартал.

Севастопольская городская избирательная комиссия в 2018 году (в котором не было выборов) дисциплинировано исполнила требования федерального закона, разместив на своем сайте такие данные

Однако в выборном 2019 году, горизбирком повел себя скромнее, я бы даже сказал застенчиво.

Предусмотренные федеральным законом данные о поступлении и расходовании финансовых средств политическими партиями, опубликованы только за первые полгода.

Несмотря на то, что обязаны такое опубликование производить ежеквартально.

Что это, попытка скрыть несоблюдение организаторами и участниками выборов норм законодательства касающегося финансирования кампании или нежелание проверять данные о жертвователях в избирательные фонды кандидатов и партий?

Ведь эти данные может, в случае их опубликования, проверить не только избирком, но и иные заинтересованные лица.

Может это простая халатность?

Что можно утверждать с полной уверенностью, Севастопольская городская избирательная комиссия игнорирует требования федерального законодательства, подрывая доверие к избирательной системе в целом

Давайте мельком посмотрим на состав избирательных комиссий, данные о которых опубликованы на сайте горизбиркома. Я наугад открыл десяток комиссий Нахимовского района, и получил следующее:

Участковая избирательная комиссия №154

Нахимовский район, ул.Истомина, 37, Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя “Средняя общеобразовательная школа № 19

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса:

Лисавцова Юлия Сергеевна — Севастопольское региональное отделение

Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Лисавцов Андрей Геннадьевич.

Лисавцова Марина Валентиновна Член Общероссийская общественная организация “Союз женщин России”.

Тимофеев Артём Сергеевич Член Всероссийская общественная организация ветеранов “БОЕВОЕ БРАТСТВО”.

Тимофеев Сергей Александрович.

Участковая избирательная комиссия №190

Нахимовский район, п.Солнечный, ул.Андреевская, 15а, Помещение клуба п.Солнечного

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса:

Левашова Наталья Леонидовна — Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Левашова Ирина Юрьевна.

Участковая избирательная комиссия №183

Нахимовский район, с.Фронтовое, ул.345-й Дивизии, 12, Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя “Средняя общеобразовательная школа № 55”

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса:

Золотарева Ольга Михайловна– Севастопольская региональная общественная организация содействия патриотического воспитания “СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВЫМПЕЛ”.

Золотарева Юлия Николаевна– Севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Участковая избирательная комиссия №181

Нахимовский район, с.Фруктовое,, ул.Ленина, 53, Дом культуры в с. Фруктовое

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса:

Дутикова Ольга Петровна– Севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дутикова Дарья Геннадьевна– Севастопольское региональное отделение политической партии “ПАТРИОТЫ РОССИИ”.

Участковая избирательная комиссия №175

Нахимовский район, ул. Челюскинцев, 28Б, Государственное бюджетное образовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 9”

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса:

Федченко Елена Викторовна — Севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Федченко Сергей Витальевич — Всероссийская общественная организация ветеранов “БОЕВОЕ БРАТСТВО”.

Ещё раз напоминаю о презумпции правомерности и добропорядочности. Я не готов утверждать, что вышеперечисленные члены и руководители УИК являются родственниками, а не просто однофамильцами. Задача такая пока не стоит, да не запрещает закон близким родственникам работать в одной избирательной комиссии.

Другой вопрос, насколько это этично? Способствует ли это доверию людей к процессу организации выборов? Ведь очевидно, что близкие родственники могут легко договориться и пойти на некоторые нарушения

Именно на такие комиссии, в первую очередь должно быть направленно внимание участников избирательного процесса. Именно в таких комиссиях должны работать наиболее подготовленные наблюдатели.

С позиции сегодняшнего дня кажется, что сентябрьские выборы ещЁ очень далеко, но как известно, зима тянется долго, а лето мелькает быстро. Если мы хотим получить качественную власть, то готовиться надо уже вчера.

Борис Бритва

Источник: Портал Информер