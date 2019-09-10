Олег Гасанов: «Избирательная кампания 2019 изобиловала огромным количеством «грязных» технологий»

Любые выборы являются завершением одного и началом другого, нового политического цикла, поэтому и оценивать их итоги необходимо через призму результатов за предыдущий период.

Не являются исключением и выборы в Законодательное собрание Севастополя второго созыва.

К наиболее значимым их результатам стоит отнести то, что:

– Выборы в Законодательное собрание 2019 года прошли при очень низкой явке избирателей. В 2014 году на избирательные участки пришли 164 364 человек, что составило 48,57 процентов жителей Севастополя, обладающих активным избирательным правом, сегодня же явка примерно составила 28,8 % процентов или 93 202 жителей.

Это может свидетельствовать только об одном, Законодательное собрание Севастополя первого созыва не оправдало ожиданий севастопольцев, жители города-героя разочарованы происходящим в стенах Заксобрания.

– Избирательная кампания 2019 изобиловала огромным количеством «грязных» технологий, которые, с моей точки зрения, существенно повлияли на результаты выборов.

В процессе всей кампании к нам поступало огромное количество сигналов.

Сегодня все они в рамках журналистского расследования систематизируются, в ближайшее время будут обнародованы. Я считаю, что севастопольцы имеют право знать правду, в том числе и имена, суммы и интересы «антигероев» севастопольской «политической кухни».

– Законодательное собрание Севастополя второго созыва не будет монопартийным, а значит, есть шанс, что решения будут приниматься на основе конструктивного диалога политических сил, представляющих различные группы населения, в отличие от Законодательного собрания первого созыва, где 22 депутата из 24 представляли одну политическую силу и имели возможность продавливать решения без оглядки на окружающих.

Надеюсь, что участие в процессе законотворчества разных политических сил пойдет на пользу Севастополю и севастопольцев.

– Выборы в Законодательное собрание Севастополя завершились разгромным поражением так называемой «партии Чалого» (не путать с политическими партиями). Итоги выборов показали, что севастопольцы отказали в доверии людям, ввергнувшим наш город в пятилетнюю череду склок, скандалов и конфликтов.

Получив на выборах в сентябре 2014 года 14 мест по партийным спискам и 8 мест депутатов – мажоритариев в Законодательном собрании Севастополя, сегодня эти господа могут рассчитывать максимум на 2 места по партийным спискам и 4-х мажоритариев. За «списочников Чалого» в 2014 году проголосовало 128202 избирателя, «мажоры» же набрали 76 382.

Цифры 2019 года – 36242 и 22076 соответственно.

Результат пятилетнего правления, как говорится, «налицо» и это при том, что указанная группа обладает фактически не ограниченным финансовым ресурсом, монополизировала «львиную долю» информационного пространства, имеет связи в «высоких кабинетах».

Сам же А.Чалый до последних дней интриговавший и шантажировавший всех вокруг, зарегистрировавшись самовыдвиженцем по 8 мажоритарному избирательному округу, не смог даже собрать и сдать в избирком подписи в свою поддержку, в результате чего не был допущен к выборам.

«Бесславный» конец человека, получившего в 2014 году фактически не ограниченный «кредит доверия».

Я тоже принимал участие в завершившейся избирательной компании, и конечно же, не могу быть удовлетворен ее результатами. К сожалению, выиграть выборы мне не удалось. Я верил в победу, но был готов и к подобному результату. Являясь на протяжении последних лет главным противником местного олигарха А.Чалого, я прекрасно осознавал, что в ответ на свое выдвижение получу серьезное противодействие со стороны зарвавшегося богача, его приспешников и клевретов.

Массы лжи и фейков, вбрасывались через подконтрольные телеканалы и СМИ. Проплаченные «псевдообщественники» и заезжие блогеры устраивали несметное количество провокаций.

В ход шло все: и подкуп, и шантаж, и откровенная «чернуха». Противостоять всему этому в одиночку, имея очень ограниченные ресурсы, мне было крайне сложно. Силу бороться и идти до конца придавала только поддержка севастопольцев, моих друзей, родных и даже малознакомых людей, а их было много, из разных районов города, обычные, простые люди, звонившие со словами поддержки и поставившие свои подписи за мое выдвижение, пришедшие на встречи во дворах и агитировавшие в общественных организациях и трудовых коллективах, работавшие наблюдателями на всех 28 избирательных участках. Нас было не так много, но мы были сплоченной командой – «севастопольской командой».

Я искренне, от всего сердца хочу поблагодарить всех этих людей! В первую очередь, хочу сказать спасибо тем, кто пришел на избирательные участки, кто поверил и проголосовал за меня. Спасибо тем, кто меня поддерживал, давал советы и помогал. Также благодарю всех тех, кто конструктивно критиковал меня, искал слабые места.

Я ценю и уважаю каждого из Вас, потому что ваша вера, ваша мудрость и воодушевление, ваша активная и небезразличная позиция помогли мне стать сильнее, помогли понять на каких проблемах необходимо заострить внимание и сконцентрировать свою деятельность.

Избирательная кампания дала мне очень многое. В первую очередь, это непосредственная коммуникация с людьми «глаза в глаза», понимание сути проблем и ожиданий севастопольцев. Все, что мы наметили в период кампании, мы обязательно доведем до решения. Впереди у меня много работы, ведь мой смысл жизни – работать и служить на благо людей, на благо моего родного Севастополя.

Олег Гасанов

Источник: Портал Информер